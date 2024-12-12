BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

BİM’den Alışverişe 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslim Hizmeti Geliyor!

Türkiye'nin en sevilen market zinciri BİM, 18 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Liste, ev konforunu artıracak önemli ürünlerle dolu.

BİM 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM, bu hafta Cuma günü alışveriş yapan müşterilerine sunduğu indirim fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Yeni katalog, bulaşık makineleri, derin dondurucular, su arıtma cihazları ve daha birçok beyaz eşya ile gıda ürünleri içeriyor. Özellikle su arıtma cihazları, evde sağlıklı ve temiz su elde etme imkanı sunarak, tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Alışverişte Kolaylık: 6 Taksit Seçeneği

BİM, büyük eşya alışverişlerinde sunduğu 6 taksit imkanı ile alışverişi daha da cazip hale getiriyor. Ürünü mağazada gördüğünüzde kasada belirtmeniz, ürün teslimat sürecini başlatıyor. Daha sonra tablet üzerinden seçim yaparak hızlıca ödeme gerçekleştirebilir ve ürünlerinizi adresinize teslim alabilirsiniz.

18 Aralık 2024 İndirimli Ürünler

Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı: 5.990 TL

5.990 TL Kumtel 3 Musluklu Su Sebili: 3.990 TL

3.990 TL Kumtel Profesyonel Standlı Buharlı Kırışık Giderici: 4.990 TL

4.990 TL Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu: 7.490 TL

7.490 TL Kumtel 4 Programlı Bulaşık Makinesi: 8.775 TL

BİM, her hafta düzenlediği indirimlerle müşterilerinin günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor. 18 Aralık'taki yeni aktüel ürünler kataloğu, bu hedefin bir parçası olarak dikkatleri üzerine çekiyor.