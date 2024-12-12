Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Disney'in Yeni Dizisi 'Aşkı Hatırla' İlk Kareler İle Tanıtıldı

Disney'in merakla beklenen yeni yapımı 'Aşkı Hatırla' için çekimlere başlandı. Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un üstlendiği dizinin ilk görüntüleri izleyicilerle buluştu.

Dizinin Çekim Yürütüleceği Yerler

'Aşkı Hatırla' dizisinin çekimleri, büyüleyici mekanlar olan İstanbul ve Kapadokya gibi yerlerde gerçekleştiriliyor. Saner Ayar yapımcılığında ve O3 Medya imzasıyla hazırlanan dizinin orijinal hikayesi, Ahmet Vatan tarafından kaleme alındı; yaratıcılığı ve yönetmenliği ise Özgür Önurme üstleniyor.

Aşkı Hatırla'nın Oyuncu Kadrosu

Romantik komedi tarzındaki 8 bölümlük dizide, Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları gibi yetenekli isimler de yer alıyor.

Aşkı Hatırla Dizinin Konusu

'Aşkı Hatırla' dizisinin hikayesi, evlilik arifesindeyken ayrılan güvenilir ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ve popüler bir editör Güneş (Hande Erçel) etrafında şekilleniyor. İkili, tesadüfen karşılaştıkları günün akşamı telefonlarına düşen bir mesaj ile hayatlarının akışını değiştiren bir maceraya atılıyor. Bu süreç, onların ilişkilerindeki eksik parçaların izini sürmelerini ve aşkı yeniden hatırlamalarına olanak tanıyor.