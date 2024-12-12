DOLAR
34,87 0,01%
EURO
36,69 -0,18%
ALTIN
3.010,56 1,18%
BITCOIN
3.524.078,52 0,23%

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Chery, Aralık ayında elektrikli yan basamaklarda %25 indirim ve ücretsiz kış kontrolleri ile kışa hazırlık fırsatları sunuyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:39
Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Chery İle Kışa Bakımlı Girin

Chery, Aralık ayı boyunca araç sahiplerine kışa hazırlık fırsatları sunuyor. Bu kampanya, çoğu sürücünün dikkatini çekecek şekilde, elektrikli yan basamak alımlarında %25 indirim ve ayrıca ücretsiz kış kontrolleri şansı sağlıyor.

Chery yetkili servislerinde, profesyonel ekibi ile orijinal yedek parçalar kullanılarak aracınızın kış kontrolleri detaylı bir şekilde gerçekleştirilecek. Kışa hazırlanmak için hemen en yakın yetkili servise uğrayarak, ücretsiz kış kontrollerinizi yaptırın ve yola çıkmanın tadını çıkarın.

Kampanya Detayları

Kampanya, 01-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerlidir ve yalnızca Chery Yetkili Servisleri'nde uygulanabilir. Bu süreçte, elektrikli yan basamak alımlarında uygulanan %25 indirim, liste fiyatı üzerinden geçerlidir. Ücretsiz kış kontrolleri ise, toplamda 34 farklı kontrole kadar çıkmaktadır ve kaput altı, araç içi, şasi sistemi ve araç dışı kontrolleri kapsamaktadır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kontroller sonrasında ilave maliyetler oluşabilir ve bu durumda onayınız alınacaktır. Bu kampanya yalnızca servis müşterileri için geçerli olup banko satışlarda uygulanmamaktadır. Ücretsiz kış kontrollerinden tüm araç modelleri yararlanabilirken, elektrikli yan basamak indirimleri yalnızca Tiggo 7 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro modelleri için geçerlidir. Omoda 5, Omoda 5 Pro ve Tiggo 8 Pro Max araçlar, kampanya dışında kalmaktadır.

Unutmayın, bu kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez ve stoklarla sınırlıdır. Tiggo 7 Pro ve Tiggo 7 Pro Max için mevcut stok 1.450, Tiggo 8 Pro için ise 1.600 ile sınırlıdır. Chery, kampanyayı durdurma veya değiştirme hakkını saklı tutar.

İLGİLİ HABERLER

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor
2
5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu Sonuç Bildirgesi Yayınlandı
3
Boğalar ilişkilerinde neleri sever, nelerden hoşlanmaz? Toprak elementinin etkisi
4
Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!
5
Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç
6
Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!
7
Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor