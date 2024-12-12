Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Chery İle Kışa Bakımlı Girin

Chery, Aralık ayı boyunca araç sahiplerine kışa hazırlık fırsatları sunuyor. Bu kampanya, çoğu sürücünün dikkatini çekecek şekilde, elektrikli yan basamak alımlarında %25 indirim ve ayrıca ücretsiz kış kontrolleri şansı sağlıyor.

Chery yetkili servislerinde, profesyonel ekibi ile orijinal yedek parçalar kullanılarak aracınızın kış kontrolleri detaylı bir şekilde gerçekleştirilecek. Kışa hazırlanmak için hemen en yakın yetkili servise uğrayarak, ücretsiz kış kontrollerinizi yaptırın ve yola çıkmanın tadını çıkarın.

Kampanya Detayları

Kampanya, 01-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerlidir ve yalnızca Chery Yetkili Servisleri'nde uygulanabilir. Bu süreçte, elektrikli yan basamak alımlarında uygulanan %25 indirim, liste fiyatı üzerinden geçerlidir. Ücretsiz kış kontrolleri ise, toplamda 34 farklı kontrole kadar çıkmaktadır ve kaput altı, araç içi, şasi sistemi ve araç dışı kontrolleri kapsamaktadır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kontroller sonrasında ilave maliyetler oluşabilir ve bu durumda onayınız alınacaktır. Bu kampanya yalnızca servis müşterileri için geçerli olup banko satışlarda uygulanmamaktadır. Ücretsiz kış kontrollerinden tüm araç modelleri yararlanabilirken, elektrikli yan basamak indirimleri yalnızca Tiggo 7 Pro, Tiggo 7 Pro Max ve Tiggo 8 Pro modelleri için geçerlidir. Omoda 5, Omoda 5 Pro ve Tiggo 8 Pro Max araçlar, kampanya dışında kalmaktadır.

Unutmayın, bu kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez ve stoklarla sınırlıdır. Tiggo 7 Pro ve Tiggo 7 Pro Max için mevcut stok 1.450, Tiggo 8 Pro için ise 1.600 ile sınırlıdır. Chery, kampanyayı durdurma veya değiştirme hakkını saklı tutar.