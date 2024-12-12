Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

Emlak Konut GYO, yatırımcılara yönelik yeni arsa ihaleleriyle dikkat çekiyor. Avantajlı fiyatlar ve cazip fırsatlar sizleri bekliyor.
Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:48
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Emlak Konut GYO İhaleleri Başladı
Türkiye'nin en büyük gayrimenkul geliştiricisi Emlak Konut GYO, yatırım yapmak isteyenler için dolu dolu ihaleler düzenlemeye başladı. Çok sayıda arsa, yatırımcılara özel fiyatlarla satışa sunulacak. İhale tarihleri ve arsa listeleri resmi web sitesinde duyuruldu.
Kaçırılmayacak Fırsatlar
Emlak Konut güvencesiyle arsa yatırımı yapmak isteyenler için avantajlı fırsatlar sunuluyor. Özellikle konut projeleri geliştirmek isteyen inşaat firmaları için bu ihaleler oldukça cazip.
Satışa Sunulan Değerli Arsalar
İstanbul'un Başakşehir/İkitelli bölgesinde, birbirinden değerli arsalar Emlak Konut e-ihale sistemi ile satışa çıkarıldı. Avantajlı ödeme koşulları ve yatırım fırsatları detaylı olarak açıklanmıştır. İhale detayları için tıklayın.
İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1335 ADA 37 PARSEL
İhale No
1283
İl / İlçe
İstanbul / BAŞAKŞEHİR
Ada / Parsel
1335 / 37
Hisse Yüzölçümü
3.496,35 m²
Gayrimenkul Tipi
Arsa
Muhammen Satış Fiyatı
70.000.000 TL
İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1341 ADA 8 PARSEL
İhale No
1284
İl / İlçe
İstanbul / BAŞAKŞEHİR
Ada / Parsel
1341 / 8
Hisse Yüzölçümü
3.552,91 m²
Gayrimenkul Tipi
Arsa
Muhammen Satış Fiyatı
107.000.000 TL
İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1341 ADA 9 PARSEL
İhale No
1285
İl / İlçe
İstanbul / BAŞAKŞEHİR
Ada / Parsel
1341 / 9
Hisse Yüzölçümü
5.294,07 m²
Gayrimenkul Tipi
Arsa
Muhammen Satış Fiyatı
105.900.000 TL
İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1341 ADA 10 PARSEL
İhale No
1286
İl / İlçe
İstanbul / BAŞAKŞEHİR
Ada / Parsel
1341 / 10
Hisse Yüzölçümü
4.473,52 m²
Gayrimenkul Tipi
Arsa
Muhammen Satış Fiyatı
112.000.000 TL
İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1341 ADA 11 PARSEL
İhale No
1287
İl / İlçe
İstanbul / BAŞAKŞEHİR
Ada / Parsel
1341 / 11
Hisse Yüzölçümü
4.494,68 m²
Gayrimenkul Tipi
Arsa
Muhammen Satış Fiyatı
112.000.000 TL
İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1341 ADA 12 PARSEL
İhale No
1288
İl / İlçe
İstanbul / BAŞAKŞEHİR
Ada / Parsel
1341 / 12
Hisse Yüzölçümü
3.799,12 m²
Gayrimenkul Tipi
Arsa
Muhammen Satış Fiyatı
76.000.000 TL
İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1503 ADA 1 PARSEL