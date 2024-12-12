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Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

Emlak Konut GYO, yatırımcılara yönelik yeni arsa ihaleleriyle dikkat çekiyor. Avantajlı fiyatlar ve cazip fırsatlar sizleri bekliyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:48
Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

Emlak Konut GYO İhaleleri Başladı

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul geliştiricisi Emlak Konut GYO, yatırım yapmak isteyenler için dolu dolu ihaleler düzenlemeye başladı. Çok sayıda arsa, yatırımcılara özel fiyatlarla satışa sunulacak. İhale tarihleri ve arsa listeleri resmi web sitesinde duyuruldu.

Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emlak Konut güvencesiyle arsa yatırımı yapmak isteyenler için avantajlı fırsatlar sunuluyor. Özellikle konut projeleri geliştirmek isteyen inşaat firmaları için bu ihaleler oldukça cazip.

Satışa Sunulan Değerli Arsalar

İstanbul'un Başakşehir/İkitelli bölgesinde, birbirinden değerli arsalar Emlak Konut e-ihale sistemi ile satışa çıkarıldı. Avantajlı ödeme koşulları ve yatırım fırsatları detaylı olarak açıklanmıştır. İhale detayları için tıklayın.

  • İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1335 ADA 37 PARSEL

İhale No1283
İl / İlçeİstanbul / BAŞAKŞEHİR
Ada / Parsel1335 / 37
Hisse Yüzölçümü3.496,35 m²
Gayrimenkul TipiArsa
Muhammen Satış Fiyatı

70.000.000 TL 

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

  • İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1341 ADA 8 PARSEL

İhale No1284
İl / İlçeİstanbul / BAŞAKŞEHİR
Ada / Parsel1341 / 8
Hisse Yüzölçümü3.552,91 m²
Gayrimenkul TipiArsa
Muhammen Satış Fiyatı

107.000.000 TL     

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

  • İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1341 ADA 9 PARSEL

İhale No1285
İl / İlçeİstanbul / BAŞAKŞEHİR
Ada / Parsel1341 / 9
Hisse Yüzölçümü5.294,07 m²
Gayrimenkul TipiArsa
Muhammen Satış Fiyatı

105.900.000 TL

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

  • İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1341 ADA 10 PARSEL

İhale No1286
İl / İlçeİstanbul / BAŞAKŞEHİR
Ada / Parsel1341 / 10
Hisse Yüzölçümü4.473,52 m²
Gayrimenkul TipiArsa
Muhammen Satış Fiyatı

112.000.000 TL

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

  • İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1341 ADA 11 PARSEL

İhale No1287
İl / İlçeİstanbul / BAŞAKŞEHİR
Ada / Parsel1341 / 11
Hisse Yüzölçümü4.494,68 m²
Gayrimenkul TipiArsa
Muhammen Satış Fiyatı

112.000.000 TL

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

  • İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1341 ADA 12 PARSEL

İhale No1288
İl / İlçeİstanbul / BAŞAKŞEHİR
Ada / Parsel1341 / 12
Hisse Yüzölçümü3.799,12 m²
Gayrimenkul TipiArsa
Muhammen Satış Fiyatı

76.000.000 TL

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

  • İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1503 ADA 1 PARSEL

İhale No1289
İl / İlçeİstanbul / BAŞAKŞEHİR
Ada / Parsel1503 / 1
Hisse Yüzölçümü2.308,88 m²
Gayrimenkul TipiArsa
Muhammen Satış Fiyatı

70.000.000 TL

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

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