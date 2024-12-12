Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

Emlak Konut GYO İhaleleri Başladı

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul geliştiricisi Emlak Konut GYO, yatırım yapmak isteyenler için dolu dolu ihaleler düzenlemeye başladı. Çok sayıda arsa, yatırımcılara özel fiyatlarla satışa sunulacak. İhale tarihleri ve arsa listeleri resmi web sitesinde duyuruldu.

Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emlak Konut güvencesiyle arsa yatırımı yapmak isteyenler için avantajlı fırsatlar sunuluyor. Özellikle konut projeleri geliştirmek isteyen inşaat firmaları için bu ihaleler oldukça cazip.

Satışa Sunulan Değerli Arsalar

İstanbul'un Başakşehir/İkitelli bölgesinde, birbirinden değerli arsalar Emlak Konut e-ihale sistemi ile satışa çıkarıldı. Avantajlı ödeme koşulları ve yatırım fırsatları detaylı olarak açıklanmıştır. İhale detayları için tıklayın.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1335 ADA 37 PARSEL

İhale No 1283 İl / İlçe İstanbul / BAŞAKŞEHİR Ada / Parsel 1335 / 37 Hisse Yüzölçümü 3.496,35 m² Gayrimenkul Tipi Arsa Muhammen Satış Fiyatı 70.000.000 TL

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1341 ADA 8 PARSEL

İhale No 1284 İl / İlçe İstanbul / BAŞAKŞEHİR Ada / Parsel 1341 / 8 Hisse Yüzölçümü 3.552,91 m² Gayrimenkul Tipi Arsa Muhammen Satış Fiyatı 107.000.000 TL



İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1341 ADA 9 PARSEL

İhale No 1285 İl / İlçe İstanbul / BAŞAKŞEHİR Ada / Parsel 1341 / 9 Hisse Yüzölçümü 5.294,07 m² Gayrimenkul Tipi Arsa Muhammen Satış Fiyatı 105.900.000 TL

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1341 ADA 10 PARSEL

İhale No 1286 İl / İlçe İstanbul / BAŞAKŞEHİR Ada / Parsel 1341 / 10 Hisse Yüzölçümü 4.473,52 m² Gayrimenkul Tipi Arsa Muhammen Satış Fiyatı 112.000.000 TL

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1341 ADA 11 PARSEL

İhale No 1287 İl / İlçe İstanbul / BAŞAKŞEHİR Ada / Parsel 1341 / 11 Hisse Yüzölçümü 4.494,68 m² Gayrimenkul Tipi Arsa Muhammen Satış Fiyatı 112.000.000 TL

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1341 ADA 12 PARSEL

İhale No 1288 İl / İlçe İstanbul / BAŞAKŞEHİR Ada / Parsel 1341 / 12 Hisse Yüzölçümü 3.799,12 m² Gayrimenkul Tipi Arsa Muhammen Satış Fiyatı 76.000.000 TL

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR/İKİTELLİ-2 1503 ADA 1 PARSEL