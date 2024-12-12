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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 12-26 Aralık 2024 tarihleri arasında sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:20
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayınladı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 12 Aralık 2024 tarihinde yayımladığı ilan ile sözleşmeli personel alımına çıkacağını duyurdu. İlan, 32750 sayılı Resmi Gazete'de yer alıyor ve başvuruların detayları da açıklandı.

Başvuru Süreci

Başvurular, e-Devlet Kapısı veya Kariyer Kapısı üzerinden 12 Aralık 2024 (09.00)26 Aralık 2024 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır. Önemle belirtelim ki, şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru Şartları

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapılması durumunda, tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

Adayların 2024 yılı KPSS sonuç belgesi e-Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak kaydedilecektir. Ayrıca, istenilen diploma veya geçici mezuniyet belgeleri de sisteme otomatik şekilde yüklenecektir. Gerektiğinde deneyim belgesi ve barkotlu SGK hizmet dökümü gibi belgelerin de sisteme yüklenmesi istenecektir. Sertifikaların ilan tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.

Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi için sağlık raporu talep edileceği, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için ise boy ve kilo ölçümlerinin belgeleneceği ifade edilmiştir.

Başvuru Sonuçları

Başvurular, yazılı veya sözlü bir sınav yapılmaksızın sadece 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre değerlendirilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve işe başlamaları için gerekli belgeler, başvuru bitim tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde Üniversitemizin resmi web sitesi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar ayrıca sonuçları, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de takip edebilecektir.

Başvuru Tarihleri

  • Başvuru Başlangıç Tarihi: 12 Aralık 2024, 09:00
  • Başvuru Bitiş Tarihi: 26 Aralık 2024, 23:59

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