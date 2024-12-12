4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Yürürlüğe Girecek

2024 yılının ilk günlerinde, akaryakıt fiyatlarına uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, vatandaşların ceplerinden parça koparmaya hazırlanıyor. Uzmanların vergi artışları konusundaki hesaplamaları devam ederken, bu zamların etkileri de merak konusu olmaya devam ediyor.

Yılın Başında Ekonomik Zorluklar Artacak

Enflasyon rakamları bir nebze kontrol altına alınmış olsa da, yeni yıl ile birlikte gündeme gelen zamlar vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle ulaşım ve pazar maliyetlerinin artış göstereceği tahmin ediliyor.

ÖTV Artışlarının Etkileri

4 Ocak'ta yürürlüğe girecek ÖTV zammı ile birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarının yükselebileceği öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri, bu artışların nasıl şekilleneceğine ışık tutacak.

Zam Miktarları Açıklandı

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Aralık ayı enflasyonunun %2 olarak gerçekleşmesi durumunda, akaryakıt fiyatlarına yapılacak artırımların aşağıdaki gibi olacağını belirtti:

Benzin fiyatlarına litre başına 1 lira 26 kuruş

Motorin fiyatlarına litre başına 1 lira 18 kuruş

LPG fiyatlarına litre başına 96 kuruş

Bu durumun, başta ulaşım maliyetleri olmak üzere pek çok alanda zam olarak geri dönmesi bekleniyor.

Gelecek Zamların İşaretleri

4 Ocak tarihinde uygulanacak bu ÖTV artışı, akaryakıt fiyatlarındaki artışın sadece ilk halkası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu durumun enflasyonla birlikte diğer ürün gruplarını da olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.