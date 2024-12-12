DOLAR
34,87 -0,01%
EURO
36,76 -0,37%
ALTIN
3.046,02 0,01%
BITCOIN
3.507.100,55 0,72%

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

4 Ocak'ta yürürlüğe girecek ÖTV zammı, akaryakıt fiyatlarına önemli artışlar getirecek ve ekonomik koşulları zorlayacak.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 11:54
4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Yürürlüğe Girecek

2024 yılının ilk günlerinde, akaryakıt fiyatlarına uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, vatandaşların ceplerinden parça koparmaya hazırlanıyor. Uzmanların vergi artışları konusundaki hesaplamaları devam ederken, bu zamların etkileri de merak konusu olmaya devam ediyor.

Yılın Başında Ekonomik Zorluklar Artacak

Enflasyon rakamları bir nebze kontrol altına alınmış olsa da, yeni yıl ile birlikte gündeme gelen zamlar vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle ulaşım ve pazar maliyetlerinin artış göstereceği tahmin ediliyor.

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

ÖTV Artışlarının Etkileri

4 Ocak'ta yürürlüğe girecek ÖTV zammı ile birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatlarının yükselebileceği öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri, bu artışların nasıl şekilleneceğine ışık tutacak.

Zam Miktarları Açıklandı

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Aralık ayı enflasyonunun %2 olarak gerçekleşmesi durumunda, akaryakıt fiyatlarına yapılacak artırımların aşağıdaki gibi olacağını belirtti:

  • Benzin fiyatlarına litre başına 1 lira 26 kuruş
  • Motorin fiyatlarına litre başına 1 lira 18 kuruş
  • LPG fiyatlarına litre başına 96 kuruş

Bu durumun, başta ulaşım maliyetleri olmak üzere pek çok alanda zam olarak geri dönmesi bekleniyor.

Gelecek Zamların İşaretleri

4 Ocak tarihinde uygulanacak bu ÖTV artışı, akaryakıt fiyatlarındaki artışın sadece ilk halkası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu durumun enflasyonla birlikte diğer ürün gruplarını da olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi
2
4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar
3
ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar
4
Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi
5
Konya'da Mevlana'nın Selçuklu Dünyası Sempozyumu Düzenlendi
6
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne Dev Mehmetçik Heykeli
7
Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

13 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Duygusal Denge Arayışı

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler