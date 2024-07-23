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Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

Ford, 2. el araç almak isteyenler için düşük faizli taşıt kredisi kampanyası başlattı. Yüzde 2,99 faiz oranıyla 250.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Detaylar haberimizde

Yayın Tarihi: 23.07.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 13:41
Araç sahibi olmak işte bu kadar kolay! Araç aldıran kredi desteği Ford 2.El’de: Yüzde 2,99 faiz ile 250.000 TL'ye kadar kredi

Son dönemde enflasyonla birlikte yükselen fiyatlarıyla sıfır araç sahibi olma hayali birçok kişi için imkansız hale gelirken, Ford, 2. el araç almak isteyenlere özel bir taşıt kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya ile Ford, 2. el araç sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor.

FORD'DAN DÜŞÜK FAİZLİ TAŞIT KREDİSİ

Ford, 2. el araç almak isteyen müşterilerine yüzde 2,99 faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor. Bankaların yüksek faiz oranları nedeniyle cebini düşünenler için bu kampanya oldukça cazip. Ford Yetkili Satıcıları'nda geçerli olan bu kampanya, seçili 2. el araç alımlarında kullanılabiliyor.

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Ford’un yaptığı açıklamaya göre, bu özel kampanya ile bireysel müşteriler 250.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. 12 ay vadeli bu kredi, yüzde 2,99 faiz oranıyla sunulacak. Bu da araç sahibi olmayı planlayanlar için büyük bir fırsat oluşturuyor.

KREDİ KULLANIM ŞARTLARI NELER?

Ford, 2. el taşıt kredisi kampanyası için belirli koşulları yerine getiren müşterilere bu imkanı sunuyor. İşte Ford’un kampanya koşulları:

Faiz Oranı ve Kredi Limiti: Yüzde 2,99 faiz oranı ile 250.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulmaktadır.

Vade: Kredi, 12 ay vadeli olarak kullanılabilir.

Aylık Taksit: 250.000 TL kredi için aylık taksit tutarı 26.463,68 TL'dir.

Ek Ücretler: Bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 1.556,90 TL kullandırım ücreti, vergiler ve rehin tesis ücreti dahil edildiğinde, Yapı Kredi Bankası kredisi için aylık toplam maliyet oranı %3,9300, yıllık toplam maliyet oranı ise %58,8519 olmaktadır.

Bu kredi kampanyası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) belirlediği kurallar çerçevesinde geçerlidir. 250.000 TL kredi kullanılabilen araçlar için belirlenen bu senaryo, BDDK tarafından belirlenen yasal limitlere göre her bir araçta farklılık gösterebilir.

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KAMPANYADAN NASIL FAYDALANILIR?

Ford Yetkili Satıcıları’nda geçerli olan bu kampanyadan faydalanmak isteyenler, seçili 2. el araçlar için belirtilen koşulları yerine getirerek kredi başvurusu yapabilirler. Kampanya, bireysel müşterilere yönelik olup, belirli araçlar için geçerlidir.

BDDK tarafından yayımlanan karar doğrultusunda, kasko değeri 2.000.000 TL'nin üzerindeki araçlar için 2. el taşıt kredisi kullanılamamaktadır. Bu nedenle, kampanyadan faydalanmak isteyenlerin kasko değeri bu sınırın altında olan araçları tercih etmeleri gerekmektedir.

FORD’UN KAMPANYASI İLE ARAÇ SAHİBİ OLMAK DAHA KOLAY

Ford’un sunduğu bu kampanya, özellikle ekonomik nedenlerle 2. el araçları tercih edenler için büyük bir fırsat sunuyor. Düşük faiz oranı ve uygun vade seçenekleriyle, araç sahibi olmayı planlayanlar için cazip bir alternatif oluşturuyor.

otomobil

Ford Yetkili Satıcıları’nda geçerli olan bu kampanya, araç sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için önemli bir destek sağlıyor. Yüzde 2,99 faiz oranıyla sunulan bu kredi, aylık taksit ödemeleri ve ek ücretlerle birlikte hesaplandığında, toplam maliyet açısından da avantajlı bir seçenek sunuyor.

Ford’un bu özel kampanyası ile ilgili daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için Ford Yetkili Satıcıları’na başvurabilirsiniz. Düşük faiz fırsatını kaçırmayın ve hayalinizdeki araca daha ekonomik şartlarda sahip olun.

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