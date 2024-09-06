Ardahan'da Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi Başlatıldı

Ardahan'ın Posof İlçesinde Tarihi Keşifler

Ardahan'ın Posof ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle yeni bir projenin startı verildi. "Arkeolojik Yüzey Araştırmaları" adı altında başlatılan bu çalışma, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor.

Projenin Lideri ve Katılımcılar

Ardahan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nde görev yapan akademisyenler ve öğrenciler, bu projede aktif olarak yer almakta. Çalışma, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nün Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi İsaf Bozoğlu Bay tarafından yürütülüyor.

Keşifler ve Bulgular

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin pek çok olumlu keşfe yol açtığını ifade etti. Dede, ''Posof'taki doğal mağaralar ve kaya mezarlarının ilk kez kapsamlı bir şekilde belgelenmeye başladığını'' belirtti.

Bölgedeki mağaraların, insan eliyle işlenmiş olması araştırmacılar için yeni bilgi kaynakları oluşturuyor. Dede, sözlerine şöyle devam etti: "Haç plana sahip olan bazı mağaraların ibadet amacıyla kullanılmış olabileceğini düşünüyoruz. Birbirine bağlı ve çok katmanlı olan bu yapılar, Ortaçağ Ardahan'ındaki kaya oymacılığı ve yapı kültürünün ne denli gelişmiş olduğunu göstermektedir."

Posof Kaya Mezarlarının Özellikleri

Dede, çalışmada elde edilen bulguların, Posof'taki kaya mezarlarının da yüksek kaliteli işçilikle yapıldığını gösterdiğini vurgulayarak, bu yapıların genellikle daha küçük ve ulaşılması zor alanlara inşa edildiğini söyledi. Bu proje, bölgenin tarihi mirasına katkıda bulunarak, yerel tarih bilincinin artırılmasına da yardımcı olacaktır.

Ardahan'ın Posof ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde "Arkeolojik Yüzey Araştırmaları" projesi hayata geçirildi. Ardahan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü akademisyen ve öğrencilerinin katılımıyla Posof ilçesinde başlatılan çalışma, aynı üniversitenin, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İsaf Bozoğlu Bay'ın başkanlığında yürütülüyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde "Arkeolojik Yüzey Araştırmaları" projesi hayata geçirildi. Ardahan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü akademisyen ve öğrencilerinin katılımıyla Posof ilçesinde başlatılan çalışma, aynı üniversitenin, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İsaf Bozoğlu Bay'ın başkanlığında yürütülüyor.

Ardahan'ın Posof ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde "Arkeolojik Yüzey Araştırmaları" projesi hayata geçirildi. Ardahan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü akademisyen ve öğrencilerinin katılımıyla Posof ilçesinde başlatılan çalışma, aynı üniversitenin, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İsaf Bozoğlu Bay'ın başkanlığında yürütülüyor.