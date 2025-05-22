Ardahan'da Şehit Yakınları ve Gaziler Yöresel Yemekte Buluştu

Ardahan'da Yöresel Lezzetlerle Dolu Bir Buluşma
Ardahan'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler, yöresel lezzetlerden oluşan bir yemek sofrasında bir araya geldi. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde düzenlenen programlar çerçevesinde gerçekleştirildi.
Yöresel Yemekler Tanıtıldı
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen "Ardahan Yöresel Yemeği" tanıtım programında, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede konuşma yaptı. Dede, huzurevi sakinleriyle bir araya geldiklerini ve bugün aynı güzelliği şehit yakınları ve gazilerle paylaştıklarını belirtti. "Yöresel ürünlerimizi kendilerine tanıttık. Onlar da son derece mutlu oldu," Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir ise etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Bu etkinliği yapıp bize yöresel ürünlerimizi tanıttıkları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum," Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Müftüsü Adem Karadeniz, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Ardahan'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler, yöresel lezzetlerden oluşturulan yemek sofrasında bir araya geldi. Ardahan'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler, yöresel lezzetlerden oluşturulan yemek sofrasında bir araya geldi.
Teşekkür Mesajları
Etkinliğe Önemli İsimler Katıldı
Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir ise etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Bu etkinliği yapıp bize yöresel ürünlerimizi tanıttıkları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum," Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Müftüsü Adem Karadeniz, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Ardahan'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler, yöresel lezzetlerden oluşturulan yemek sofrasında bir araya geldi. Ardahan'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler, yöresel lezzetlerden oluşturulan yemek sofrasında bir araya geldi.
Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, İl Müftüsü Adem Karadeniz, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Ardahan'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler, yöresel lezzetlerden oluşturulan yemek sofrasında bir araya geldi.
Ardahan'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler, yöresel lezzetlerden oluşturulan yemek sofrasında bir araya geldi.