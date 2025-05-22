Ardahan'da Şehit Yakınları ve Gaziler Yöresel Yemekte Buluştu

Ardahan'da Yöresel Lezzetlerle Dolu Bir Buluşma

Ardahan'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler, yöresel lezzetlerden oluşan bir yemek sofrasında bir araya geldi. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde düzenlenen programlar çerçevesinde gerçekleştirildi.

Yöresel Yemekler Tanıtıldı