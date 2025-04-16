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Art Dubai 2025 Sanatseverlerle Buluştu

Art Dubai 2025, 5 kıtadan 120'den fazla galeri ile bu yıl kapılarını açarak sanatseverleri buluşturdu. Fuar, 18 Nisan'a kadar ziyaret edilebilir.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 16:13
Art Dubai 2025 Sanatseverlerle Buluştu

Art Dubai 2025 Kapılarını Açtı

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren çağdaş sanat fuarı Art Dubai 2025, 18 Nisan'a kadar Madinat Jumeirah'ta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Uluslararası Katılım ve Kültürel Etkileşim

Bu yıl 19. edisyonu gerçekleşen etkinliğe, 5 kıtadan ve 65 şehirden 120'den fazla galeri katıldı. Art Dubai Direktörü Benedetta Ghione, açılış toplantısında fuarın şehrin kültürel hikayesinde önemli bir konumda olduğunu belirterek, "Bağlantı kurmada kültürün önemli rolü vardır. Farklı ülkelerden gelen sanatseverlerle burada önemli ilişki geliştiriyoruz. Dünya değiştikçe, kültürümüz de değişiyor. Art Dubai'nin bu durumu yansıtması oldukça önemli." dedi.

Sanat Direktöründen Önemli Vurgular

Sanat direktörü Pablo del Val, fuar programının her yıl daha da güçlendiğini belirtti. Bu yılki seçkinin, Körfez bölgesinde üretilen sanat kalitesini gösterdiğini vurguladı. Val, "Fuar, bu coğrafyalardan galeriler ve sanatçılar için başlıca platform ve ticari pazar haline geldi. Bu bölgedeki sanatçıların sesini destekleyerek daha çeşitli ve küresel sanat dünyasına katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Önemli Temalar ve Yenilikçi Fikirler

Val, göç ve yerinden edilme konularına odaklandıklarını belirterek, "Bu konulara takıntılıyız. Özellikle çatışmaların yaşandığı bu zor zamanlarda birçok açıdan değişen dünyada bu konular üzerinde duruyoruz. Ayrıca dijital alanda yapay zeka üzerine yoğunlaştık. Dönüşen dünyayı yansıtma konusunda sanat ve dijital sanat arasında tartışmalar görmek heyecan verici." dedi.

Katılımcılar ve Yenilikler

Contemporary, Bawwaba, Modern ve Dijital bölümlerinden oluşan fuarın 2025 edisyonunda ilk kez katılan 30 galeri yer alıyor. Türkiye'den, Dirimart, x-ist ve Sanatorium galerileri Contemporary bölümünde yer almakta. Fuara ayrıca, Türkiye'den Ouchhh Studio, insan beynindeki hareketleri ölçerek duygu ve düşünceleri resme dönüştüren dijital enstalasyonuyla katılıyor.

Fuar Takvimi

Madinat Jumeirah'ta gerçekleştirilen fuarın ön izleme günleri bugün ve yarın gerçekleşiyor. Herkese açık olan günler ise 18-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren çağdaş sanat fuarı Art Dubai 2025, ön...

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren çağdaş sanat fuarı Art Dubai 2025, ön izlemeyle sanatseverlerle buluştu. Art Dubai Direktörü Benedetta Ghione, basın toplantısında konuştu.

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren çağdaş sanat fuarı Art Dubai 2025, ön...

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getiren çağdaş sanat fuarı Art Dubai 2025, ön izlemeyle sanatseverlerle buluştu. Art Dubai Direktörü Benedetta Ghione, basın toplantısında konuştu.

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