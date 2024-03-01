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Aslan ve Yükselen Aslanlar Mart ayında sizi neler bekliyor? Yeni Ay ve Ay tutulması nasıl etki edecek?

Aslan burçları ve yükseleni aslan olanlar, mart ayında yeni ayın getireceği fırsat ve sonlanmalar, ay tutulmasının etkisiyle aile ve kardeşlerle ilişkiler, kredi ve yatırım konularında dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 15:59
Aslan ve Yükselen Aslanlar Mart ayında sizi neler bekliyor? Yeni Ay ve Ay tutulması nasıl etki edecek?

Aslan Burcu ve Yükseleni Aslan Olanlar için Mart Ayı Yorumu

Astrolog Ayşe Aslan: Aslan burçları ve yükseleni aslan olanlar. Mart ayı yorumlarına hoş geldiniz. Mart ayının öne çıkan astrolojik olaylarından biri, 10 Mart'ta 20 derece balık burcunda gerçekleşecek yeni ay olacak. Bu yeni ay, sizin sekizinci evinizde etkili olacak. Sekizinci ev, krediler, miras, nafaka, prim, ikramiye gibi konuları temsil eder. Bu evde ayrıca yatırımlar, borçlar ve krediler gibi konular da bulunur. Yeni ayın bu evde gerçekleşmesi, bu konularda bazı sonlanmalar ve krizlerin çözülmesi anlamına gelebilir. Örneğin, bir miras konusunda uzlaşma sağlanamamışsa, bu dönemde bu konuda bir sonuca varabilirsiniz.

Kredi ve Yatırım Fırsatları

Eğer bir kredi çekmeyi düşünüyorsanız, bu dönemde kredi ile ilgili güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Belki yeni bir iş kurmayı planlıyorsunuz veya bir yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Bu durumda, bütçenizi düzenlemek ve borçlarınızı hesaplamak gibi konular gündeme gelebilir.

Mahkeme ve Hukuki Konular

Mahkeme ve hukuki konular da gündeme gelebilir. Belki daha önce açtığınız bir iş veya miras davası var ve bu davanın sonuçlanmasını bekliyorsunuz. Bu dönemde, hakkınız olan bir paranın size geleceği gibi konular gündeme gelebilir.

25 Mart'taki Ay Tutulması

25 Mart'ta, terazi burcunda bir ay tutulması yaşanacak. Bu tutulma, sizin üçüncü evinizde gerçekleşecek. Bu durum, bazen fikirlerinizin veya düşüncelerinizin yanlış olduğunu gösterebilir. Ayrıca, kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya ailenizle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Özetle, hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışırken, ailenizin sizi geri çekmeye çalıştığını hissedebilirsiniz. "Gitme, biz yalnız kalırız, bizim sana ihtiyacımız var" gibi ifadelerle sizi kendilerine bağlamaya çalışabilirler. Ancak, sürekli olarak onları idare etmeye çalıştığınızda, hayatta ilerleyemediğinizi fark edebilirsiniz ve bireyselleşme doğru bir seçenek gibi görünebilir.

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