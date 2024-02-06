Audi RS6 Avant GT, 660 Adetle Sınırlı Olan ve 621 Beygir Güç Üretilen Efsanevi Bir Canavar

Audi RS6 Avant GT: Efsanevi Yarış Arabasından İlham Alan Sınırlı Sayıda Üretilen Süper Vagon

Audi, performanslı aile arabası sevenlerin gönlünü fetheden RS6 Avant modelinin en üst versiyonunu tanıttı. Audi RS6 Avant GT adını taşıyan bu süper vagon, efsanevi Audi 90 quattro IMSA GTO yarış arabasından ilham alıyor. Karbon fiber gövde parçaları, motorsporlarına özgü renk şeması ve modele özel süspansiyon ayarlarıyla RS6 Avant GT, hem göz alıcı hem de sürücüsüne unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu araç, RS6 Avant’ın son veda modeli olarak da nitelendiriliyor.





Audi RS6 Avant GT’nin Özellikleri Neler?





Audi RS6 Avant GT’nin kaputunun altında, standart RS6 Avant’ta da bulunan çift turbolu 4.0 litrelik V8 motor yatıyor. Audi, bu motoru RS6 Avant GT için özel olarak geliştirmiş ve 621 beygir güç ve 850 Nm tork üretmesini sağlamış. Bu değerler, standart modelden 30 beygir ve 50 Nm daha fazla. Sekiz ileri otomatik şanzımanla birlikte çalışan bu motor, RS6 Avant GT’yi 0’dan 100 km/s hıza 3.3 saniyede çıkarabiliyor. Bu da standart modelden 0.3 saniye daha hızlı. RS6 Avant GT’nin maksimum hızı ise 305 km/s ile sınırlanmış. RS seramik frenler ise RS6 Avant GT’yi durdurmakla görevli.

Audi, RS6 Avant GT’nin dinamiklerini ve sürüş karakterini de geliştirmiş. RS6 Avant Performance modelinden alınan yeni kilitli merkez diferansiyel, V8 motorun gücünü ön ve arka akslara 40:60 oranında dağıtıyor. Bu sayede, RS6 Avant GT, sürücüsüne arkadan itişli bir his veriyor. Kaygan zeminlerde ise diferansiyel, gerektiği yerlere güç aktarıyor, ön aksa %70’e, arka aksa %85’e kadar. Böylece, RS6 Avant GT, virajlarda alttan kayma eğilimini azaltıyor ve daha keskin bir sürüş sağlıyor. Quattro sport diferansiyel de RS6 Avant GT için özel olarak ayarlanmış. Sürücüler, RS6 Avant GT’nin daha canlı ve dengeli olduğunu fark edecekler.

Audi RS6 Avant GT’nin Fiyatı ve Çıkış Tarihi Ne Zaman?





Audi RS6 Avant GT, dünya genelinde sadece 660 adet üretilecek. Bu araçlardan 85 tanesi Amerika’ya, 7 tanesi ise Kanada’ya gidecek. Dağıtım ise bu yılın ikinci çeyreğinde başlayacak. Avrupa’da ilk olarak satışa sunulacak olan RS6 Avant GT’nin fiyatı ise Almanya’da 219.355 euro, İngiltere’de ise 176.975 sterlin olarak belirlenmiş. Amerika’daki fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Bir Vagonda Ayarlanabilir Coilover Süspansiyonu?





Evet bu doğru. RS6 Avant GT, bu tür bir otomobil için şaşırtıcı olan, ayarlanabilir sarmal süspansiyona sahiptir. Temel aldığı modelle karşılaştırıldığında GT, yere 0,4 inç daha yakın duruyor. Yarışçı kurulumuna rağmen Audi, GT'nin konfor ve dinamikleri kusursuz bir şekilde harmanladığını vaat ediyor ve bunun bir pist aracı değil, yüksek performanslı bir sokak otomobili olduğunu vurguluyor.

Daha yüksek bir yaylanma oranı ve üç kez ayarlanabilir amortisörler bulunurken stabilizatörler önde ve arkada sırasıyla %30 ve %80 daha serttir. Tüm bu iyileştirmeler daha az gövde yuvarlanması ile sonuçlanır.

Süspansiyonu ayarlamak için ihtiyaç duyulan tüm aletler araçta mevcuttur. Aracınızla uğraşacak türden biri değilseniz Audi, RS spor süspansiyon plus (Dinamik Sürüş Kontrolü ile) veya uyarlanabilir havalı süspansiyona sahip RS6 GT'yi memnuniyetle sunacaktır.

Wild wagon, 285/30 R22 ölçülerinde Continental Sport Contact 7 lastiklere sahiptir. Audi, bunların ıslak ve kuru zeminde daha iyi kavrama sağladığını, yüksek hızlarda savrulmayı azalttığını ve fren mesafelerini kısalttığını iddia ediyor.

Önceki Konseptlerden ve Yarış Efsanesinden Esinlenen Stil





Zaten çarpıcı bir motorlu araç olan RS6 Avant, RS6 GT'nin yanında uysal görünecek şekilde tasarlandı. GTO konseptinden tasarım ipuçları alan ön şerit, parlak siyah boyalı Tek Çerçeve ve hava girişlerine sahiptir. Ayrıca yeni bir giriş ızgarası ve tampon için agresif bir ön ayırıcı da mevcut.

Audi ayrıca yeniden tasarlanan kaput ve ön çamurluklar için de karbon fiber kullanmış; bu her iki örnekte de Audi için bir ilk ve ön kapıların önünde çamurlukların fena halde çıkıntılı olmasına neden olan bir şey. Aracın yan tarafı boyunca hareket eden GT, modele özel altı kollu 22 inç jantlar giyiyor. Ayrıca lezzetli görünümlü yan etekler ve karbon fiber yan aynalar da mevcut.

GT, işlevsel bir difüzörden ve çift arka kanattan yararlanır. Önceki modellerin aksine bu, tavan raylarını takmayan ilk RS6 Avant'tır.

Beş dış kaplama mevcuttur: Arkona Beyaz, Chronos Gri Metalik, Madeira Kahverengi Metalik, Mythos Siyah Metalik ve Nardo Gri, ancak

ABD bu seçeneklerden yalnızca birini alacak: Arkona Beyaz.





Kendini ifade etmek isteyenler için çıkartma setleri mevcuttur. Arkona White ile birlikte alıcılar Audi Sport renklerini belirtebilirler: siyah, gri ve kırmızı. Bu miras çıkartmaları , 80'lerin sonlarında mütevazı bir başarı elde eden Audi 90 quattro IMSA GTO'dan ilham aldı . Diğer çıkartma paketleri de mevcuttur.

Tüm GT modelleri standart olarak RS tasarım paketi plus'ı alır. Dünya çapında bu, siyah deri ve Dynamica ile süslenmiş, koltuk başlıklarının yanında RS6 GT yazısı bulunan ve sportif kırmızı ve bakır petek dikişli renk kombinasyonuna sahip yeni RS çanak koltukları içeriyor. Ancak Amerika bunları alamayacak ve Kırmızı/Bakır dikişli standart RS6 Avant performans koltuklarıyla yetinmek zorunda kalacak. ABD ayrıca elektrikli panoramik açılır tavana da sahip.

Yalnızca 660 adet üretilecek ve bu da onu yakın tarihin en seçkin Audi'lerinden biri haline getirecek ve bunlardan 85'i Amerika'ya aynı özelliklerde gelecek. Bu , önümüzdeki yıllarda tamamen elektrikli hale gelmeden önce, ICE ile çalışan RS6'ya uygun bir övgüdür .