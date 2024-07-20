Ayağına bak, hangi ırktan geliyorsun öğren! Kimisi Alman, kimisi Afrikalı çıkıyor

Ayak parmaklarına göre hazırlanan bu ırk testi, sosyal medyada hızla yayılan bir trend haline geldi. Test, katılımcıların ayak parmaklarının şekline göre hangi ırka daha yakın olduklarını belirlemeye çalışıyor. Yunanlı, Romalı gibi çeşitli ayak tiplerinin tanımlandığı testte, katılımcıların çoğunluğu farklı ırklara ait sonuçlar alıyor. Bu durum, testin eğlence amaçlı olduğunu ve bilimsel bir temele dayanmadığını gösterse de, birçok insan bu testi denemekten keyif alıyor.





SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRAN AYAK TESTİ

Bu tür eğlenceli testler, sosyal medyada hızla popülerleşiyor ve geniş bir kitleye ulaşıyor. Ayak parmaklarına göre ırk testi de bu trendin son örneklerinden biri. Testin sonuçları, sosyal medyada büyük yankı uyandırmış durumda ve pek çok kişi tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Ancak, testin bilimsel bir geçerliliği olmadığını ve tamamen eğlence amaçlı yapıldığını unutmamak gerekiyor.





Ayak parmaklarına göre ırk belirleme testi, sosyal medyada eğlence amaçlı yapılan popüler testlerden biri olarak dikkat çekiyor. On farklı ayak tipine göre hazırlanan bu test, katılımcıların ayak parmaklarına bakarak hangi ırka daha yakın olduklarını eğlenceli bir şekilde ortaya koyuyor.