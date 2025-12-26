Ayancık'ta 5 kadın üreticiye süt sağım makinesi desteği

KDAKP ile kadın üreticilere güç ve verimlilik desteği

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 5 kadın üretici ekonomiye katkılarını artırmak ve üretimde verimliliği yükseltmek amacıyla süt sağım makinesi desteği aldı.

Destek, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın talimatları doğrultusunda, Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında sağlandı.

Uygulamanın hedefi, kadın üreticilerin daha verimli çalışabilmeleri ve emeklerinin karşılığını daha kolay alabilmeleridir. İlçe genelinde yapılan destek, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ayancık Kaymakamlığı'nın açıklamasında, "Kadınlarımızın emeğine güç, üretimlerine bereket katıyoruz" ifadeleriyle emekçi kadın üreticilerin her zaman yanında olunduğu vurgulandı.

SİNOP'UN AYANCIK İLÇESİNDE 5 KADIN ÜRETİCİYE, SÜT SAĞIM MAKİNESİ DESTEĞİNDE BULUNULDU.