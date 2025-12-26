DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Ayancık'ta 5 kadın üreticiye süt sağım makinesi desteği

Sinop'un Ayancık ilçesinde 5 kadın üreticiye KDAKP kapsamında süt sağım makinesi verildi; destek Mustafa Özarslan'ın talimatıyla Kaymakam Ahmed Çelik tarafından sağlandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:11
Ayancık'ta 5 kadın üreticiye süt sağım makinesi desteği

Ayancık'ta 5 kadın üreticiye süt sağım makinesi desteği

KDAKP ile kadın üreticilere güç ve verimlilik desteği

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 5 kadın üretici ekonomiye katkılarını artırmak ve üretimde verimliliği yükseltmek amacıyla süt sağım makinesi desteği aldı.

Destek, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın talimatları doğrultusunda, Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında sağlandı.

Uygulamanın hedefi, kadın üreticilerin daha verimli çalışabilmeleri ve emeklerinin karşılığını daha kolay alabilmeleridir. İlçe genelinde yapılan destek, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ayancık Kaymakamlığı'nın açıklamasında, "Kadınlarımızın emeğine güç, üretimlerine bereket katıyoruz" ifadeleriyle emekçi kadın üreticilerin her zaman yanında olunduğu vurgulandı.

SİNOP'UN AYANCIK İLÇESİNDE 5 KADIN ÜRETİCİYE, SÜT SAĞIM MAKİNESİ DESTEĞİNDE BULUNULDU.

SİNOP'UN AYANCIK İLÇESİNDE 5 KADIN ÜRETİCİYE, SÜT SAĞIM MAKİNESİ DESTEĞİNDE BULUNULDU.

SİNOP'UN AYANCIK İLÇESİNDE 5 KADIN ÜRETİCİYE, SÜT SAĞIM MAKİNESİ DESTEĞİNDE BULUNULDU.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te PTT Kargo Araçları Trafiği Felç Ediyor
2
Ozan Köyü'nde 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' eğitimine yoğun ilgi
3
Hacıbaba Pastaneleri 41'inci Yıl İndirimi Diyarbakır'ta Yoğun İlgi Gördü
4
Tekirdağ'da Fotokapana Yansıyan 18 Yaban Domuzu Sürüsü
5
Besni'de Sosyal Projeler İçin Kurumsal Planlama Toplantısı
6
Duraklı (Atoluğu) Camii Restorasyonla Yeniden İbadete Açıldı
7
Kürşat Bozkurt Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak göreve başladı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı