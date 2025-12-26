Erkan Aydın Osmangazi’de 7 Mahalleyle Ortak Akıl Buluşması

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde yoğun katılımlı kahvaltı programı

Katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışını sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle buluşmaları kapsamında ilçedeki 7 mahallenin muhtarı ve vatandaşları ile bir araya geldi. Başkan Aydın, mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde dinleyip, sorunları hızlıca çözme kararlılığını vurguladı.

Toplantı, Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde gerçekleştirilen yoğun katılımlı kahvaltıda yapıldı. Programa CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Kayhan, Hacı İlyas, Nalbantoğlu, Hocaalizade, İbrahimpaşa, Tahtakale ve Kavaklı mahalle muhtarları ile mahalle sakinleri katıldı.

Muhtarlar ve vatandaşlar istek ve taleplerini doğrudan Başkan Aydın’a iletti. Talepler tek tek not alındı ve imkânlar çerçevesinde sorunların kısa sürede çözüleceği taahhüt edildi.

En kısa sürede temel sorunları halletmiş olacağız

Belediye çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Erkan Aydın, muhtarları ve mahalle temsilcilerini birebir dinlemenin önemine dikkat çekti. Aydın, yaptıkları değerlendirmeler sonucunda önümüzdeki 1,5 yıl içinde muhtarların talep ettiği temel sorunların büyük bir kısmının çözüleceğini belirtti. Ayrıca bir yıl sonra yapılacak değerlendirmede eksik kalan işler olmaması için titizlikle çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Aydın, sosyal belediyeciliğe verdiği önemi şöyle aktardı: Mahallelerden gelen yoğun talep üzerine geziler başlattık. Osmangazi’de yaşayan kadınları Panorama 1326 Fetih Müzesi, Macera Bursa Parkı, Sümbüllü Bahçe Konağı ve Değirmen Sosyal Tesisleri gibi yerlere götürdüklerini; çocukları ise yaklaşık 1,5 yıldır Bursaspor maçlarıyla sporla buluşturduklarını söyledi.

Osmangazi’yi birlikte yönetelim diye yola çıktık

Sosyal sorumluluk projelerine değinen Aydın, Uludağ’da kayak sezonunda hayatında hiç Uludağ’a çıkmamış çocukları ücretsiz olarak kayakla tanıştırdıklarını belirtti. Belediyeciliğin sadece fiziki hizmetlerle sınırlı olmadığını, kültürel ve sosyal etkinliklerin de en az altyapı çalışmaları kadar önemli olduğunu vurguladı.

Mahalle buluşmalarında gelen önerileri önemsediklerini ifade eden Başkan Aydın, Osmangazi’de insanların refah seviyesini yükseltmeye yönelik ortak akılla karar alarak hizmet üretmeyi amaçladıklarını söyledi. Haftanın 3-4 günü sahada olduklarını, Osmangazi’nin 136 mahallesinde sürekli hareket halinde bulunduklarını ve belediye binasına kapanıp günü geçirmediklerini belirtti. Başkan Aydın, imkanlar doğrultusunda 7 gün 24 saat Bursa ve Osmangazi için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

