Erzurum’da Çoğreşi Zade Abdurrehim Sami Efendi Camii ibadete açıldı

Çoğreşi Zade Abdurrehim Sami Efendi Camii ibadete açıldı

Açılış töreni ve katılımcılar

Çoğreşi Zade Abdurrehim Sami Efendi Camii, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılışa; Önceki dönem İçişleri Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmalar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünal İnci, törende yaptığı konuşmada, "Alvarlı Efe Hazretlerinden İbrahim Hakkı Hazretlerine Pir Ali Baba’dan ve daha nice âlimlere ev sahipliği yapmış, ilim ve irfan yuvası olan şehrimize bu güzel eseri kazandıran Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunarım. Camiler birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve inancımızın en güçlü sembolleridir. Sadece ibadet mekânı değil; ahlakın, ilmin ve huzurun merkezi olmuştur" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "Camiler; şehirlerin kalbidir. Camiler; sadece ibadet edilen mekânlar değil, aynı zamanda bir milletin ruhunu, ahlakını ve değer dünyasını ayakta tutan manevi merkezlerdir. Ezanın semaya yükseldiği her mabet, aslında birlik ve beraberliğimizin de en güçlü nişanesidir. İşte açılışını gerçekleştirdiğimiz bu güzel cami de, Erzurum’un manevi harcına yeni bir güç, yeni bir nefes katacaktır" dedi.

Sekmen konuşmasını şöyle sürdürdü: "Erzurum, tarih boyunca imanın, irfanın ve dirayetin şehri olmuştur. Bu topraklar, sadece savunma hatlarıyla değil; gönül erleriyle, âlimleriyle, mutasavvıflarıyla, vakıf kültürüyle ayakta kalmıştır. Çoğreşi Zade Abdurrehim Sami Efendi gibi kıymetli isimler, bu şehrin ilimle, ahlakla ve hikmetle yoğrulmuş kimliğinin en güzel temsilcileridir. Onların izinden gitmek, onların bıraktığı manevi mirası yaşatmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur."

Başkan Sekmen ayrıca, "Bugün bu camiyle birlikte sadece bir yapı açmıyoruz; aynı zamanda geçmişle gelecek arasında güçlü bir köprü kuruyoruz. Burada çocuklarımız Kur’an’la tanışacak, gençlerimiz maneviyatla güçlenecek, büyüklerimiz dua ile huzur bulacak. Bu mabet; sabrın, şükrün, kardeşliğin ve paylaşmanın mekânı olacaktır. İnşallah burada edilen dualar, bu mahallenin, bu şehrin ve bu ülkenin selametine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı ve belediyecilik anlayışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Efendimiz Irkçılığı reddediyor. Bizler hep birleştirici olacağız. Bir olacağız. Kardeş olacağız. Bakınız Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve MHP Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ülkemizin geleceği için neler yaptıklarını Rabbim, Dünya Liderimizi başımızdan eksin etmesin" dedi.

Kur'an tilaveti ve açılış

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Uzman İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu tarafından yapılan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde Çoğreşi Zade Abdurrehim Sami Efendi Camii’nin açılışı gerçekleştirildi.

