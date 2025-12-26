Kartepe'ye Sezona Hazır Yol: 14 km'lik Güzergah Tamamlandı

Kartepe yolunda sezon öncesi hazırlık tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış turizminin yoğun olarak yaşandığı Kartepe bölgesine ulaşımı sağlayan güzergahta sezon öncesi kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Çalışmanın detayları

Kayak merkezi ve Kuzuyayla Tabiat Parkı yolundaki 14 kilometrelik hatta gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, asfalt bakım ve onarımı ile kanal temizliği yaptı. Yol çizgileri yenilenerek termoplastik boya uygulaması yapıldı ve trafik işaret ve levhalarının bakımı gerçekleştirildi.

Hedeflenen güvenlik önlemleri

Yapılan düzenlemelerle özellikle kış aylarında yaşanabilecek yoğun ziyaretçi akınının yol açabileceği aksaklıkların önlenmesi amaçlandı. Çalışmaların amacı, sis ve yağışlı havalarda sürücülerin görüş mesafesinin korunması ve trafik güvenliğinin sağlanması olarak açıklandı.

