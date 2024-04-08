Ayçiçek yağına stok yaptıran indirim! 135 TL'ye düştüğünü duyan poşetini alıp koştu

Gıda fiyatlarında sık sık yaşanan artışlar vatandaşları ev ihtiyaçları için indirimlerden yararlanmaya yöneltti. Ayçiçek yağı gibi en çok kullanılan ürünlerde son bir yılda ciddi artış yaşandı. En ucuz ayçiçek yağını arayan vatandaşlar her fırsatta stok yapıyor. Peki ayçiçek yağı hangi pazara daha uygun? En ucuz ayçiçek yağı ne kadardan satılıyor? İşte, bu soruların yanıtı..

EN UCUZ AYÇİÇEK YAĞLARI LİSTESİ





Haberimizde tüm pazarlardaki en düşük ayçiçek yağı fiyatlarını bulabilirsiniz. Vatandaşlar 1 litre, 2 litre, 3 litre ve 5 litre ayçiçek yağının en ucuz olduğu piyasaları araştırıyor. Şu anda online toptan satış marketlerinde ve market zincirlerinin online sayfalarında indirimler mevcut. İşte uygun fiyatlı ayçiçek yağı fiyat listesi..

1 litre Besler marka ayçiçek yağını Bizimtoptan.com.tr'den 48,50 TL'ye satın alabilirsiniz. Ona marka ayçiçek yağının 1 litre fiyatı 49,90 TL.

Yudum marka ayçiçek yağının 1 litresi Sehzadeonline.com'da 65,85 TL'ye, trendyol.com'da ise 69,95 TL'ye satılıyor.

Migros marka ayçiçek yağı 2 litresi Trendyol.com'da 87,50 TL'ye satılıyor.

Besler marka ayçiçek yağı 2 litre 87,50 TL'ye Bizimtoptan.com.tr'den satın alınabiliyor. Yudum markalı ayçiçek yağı 4 litre 185,99 TL'ye trendyol.com'da satılıyor.

ŞOK Market, online alışveriş mağazasında Zer marka ayçiçek yağını 5 litre 134,75 TL'ye satıyor.

A101'i Abalı marka ayçiçek yağı ile online satışta 5 litre 154 TL'ye düştü.

Migros online marketten alınan 5 litre Oba marka ayçiçek yağının fiyatı 162,90 TL.