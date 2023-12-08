Ayçiçek yağında yüzde 25 indirim var! Stoklar bitmeden yetişin!

Ayçiçek yağı fiyatları giderek artarken marketlerin kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Bu markette büyük indirim başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜYÜK YAĞ İNDİRİMİ BAŞLADI

Son birkaç senedir ayçiçek yağı fiyatları günden güne artmaya devam ederken zincir marketler tarafından başlatılan yağ kampanyaları yakından takip ediliyor.





BİM Market tarafından yapılan son duyuruya göre bütün ayçiçek yağı fiyatlarında yüzde 25 ile yüzde 45 aralığında indirim başladı. BİM tarafından başlatılan yağ indirimi bir hafta boyunca geçerli olacak. Her evin temel gıda ürünlerinden olan ayçiçek yağı indiriminden faydalanmak için elinizi çabuk tutun!