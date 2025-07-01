Aydın'da Tarihi Nasuhpaşa Külliyesi Restorasyon Sonrası Hizmete Girdi

Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan 18. yüzyıl yapısı Nasuhpaşa Külliyesi, restorasyon çalışmalarının ardından ibadet ve ziyarete açıldı.

Osmanoğlu Nasuh Paşa tarafından 1708'de inşa ettirilen külliye, han, hamam, medrese, mescit ve şadırvandan oluşmaktadır. Külliyenin restorasyonu, Aydın Valiliği ve Vakıflar Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, külliyenin mescidi, çatı, sıva, boya ve ahşap işçilikleri aslına uygun şekilde yenilenmiştir.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, külliyenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu tarihi yapının yalnızca mimarisi değil, aynı zamanda taşıdığı manevi değerlerle de şehrin simgelerinden biri olduğunu vurguladı. Canbolat, tarihi mekanın yeniden hizmete girmesinin geçmiş bağlarını kuvvetlendireceğine, değerleri yaşatmaya ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümeye vesile olacağını belirtti. Ayrıca, yaz Kur'an kursunun açılışıyla çocukların ve gençlerin dini değerlerle buluşmasının manevi gelişimlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Vakıflar Aydın Bölge Müdürü Mücahid Vural, külliyenin çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek şekilde yenilendiğini aktardı.

İl Müftüsü Hasan Güneş de önemli bir hizmete imza atıldığını belirterek, külliyede 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an kursu eğitiminin verileceğini söyledi. Törenin sonunda öğrencilerin okuduğu şiirler de etkinliğe renk kattı.

Açılış törenine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve MHP İl Başkanı Haluk Alıcık gibi isimler de katıldı.

Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan 18. yüzyıl yapısı Nasuhpaşa Külliyesi, restorasyon çalışmalarının ardından ibadet ve ziyarete açıldı.

Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan 18. yüzyıl yapısı Nasuhpaşa Külliyesi, restorasyon çalışmalarının ardından ibadet ve ziyarete açıldı.