Aydın'daki Tralleis Antik Kenti Ağustos'ta Ziyarete Açılacak

Aydın'ın Efeler ilçesinde yer alan Tralleis Antik Kenti'nin, ağustos ayında ziyarete açılması planlanıyor. Kentteki yerel ve ulusal basın mensupları, antik kenti ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi almak için Kazı Başkanı ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Projeleri

Prof. Dr. Çekilmez, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen "Geleceğe Miras" Projesi kapsamında devam eden kazı çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Mermer caddenin kenarlarını açmayı hedeflediklerini belirten Çekilmez, ziyaretçiler için orijinal mermer caddeden yürüyüş imkanı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Sponsor Firmadan Destek

Tralleis Antik Kenti'nin kazı çalışmalarına katkı sunan sponsor firmanın kurucusu Fırat Barışık, turizmci olarak bu önemli projeye destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ağustos ayı içinde Tralleis'in kapılarının açılmasıyla, tarih tutkunlarının bu eşsiz antik kenti keşfetme fırsatı bulacağı öngörülüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tralleis Antik Kenti'nin Ağustos 2025'te ziyarete açılması bekleniyor. Kazı Başkanı ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez (sağda) açıklama yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tralleis Antik Kenti'nin Ağustos 2025'te ziyarete açılması bekleniyor. Kazı Başkanı ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez (sağda) açıklama yaptı.