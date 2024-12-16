Azerbaycanlı Piyanist Turan Manafzade Gelibolu'da Öğrencilerle Buluştu

Azerbaycanlı Piyanist Gelibolu’da Etkinlik Düzenledi

Azerbaycanlı orkestra şefi ve piyanist Turan Manafzade, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Gelibolu 26 Kasım İlkokulu'nun davetlisi olarak ilçe ziyaretinde bulunan Manafzade, okulun salonunda yapılan etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte Duygusal Anlar

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bir öğrenci, "Nazende Sevgilim" şarkısını seslendirirken, diğer bir öğrenci zeybek oyunu ile büyük beğeni topladı.

“Türkiye 100” Marşı Öğretmenlere Teşekkür

Turan Manafzade, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bestelediği "Türkiye 100" marşını öğretmenlerle paylaşarak onlara teşekkür etti. "Sonsuz olsun inşallah, payidar olsun Cumhuriyetimiz. Ne mutlu Türküm diyene!" diyerek duygularını ifade etti.

Öğrencilerle Birlikte Marş Söyledi

Manafzade, konuşmasının ardından piyano eşliğinde Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi. Ayrıca, her zaman çok sevdiği bir eser olan Nazende Sevgilim'i de öğrencilerin katılımıyla söyledikten sonra Türkiye 100 marşını öğrencilerle birlikte seslendirdi.

Teşekkür ve Ziyaretler

Etkinliğin sonunda, Kaymakam Bekir Abacı ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, sanatçıya konseri için teşekkür ederek çiçek takdim etti. Manafzade, etkinlik sonrası Gelibolu Mevlevihanesi'ni ziyaret ederek programını sonlandırdı.