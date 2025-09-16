Priene Antik Kenti'nin UNESCO Kalıcı Miras Süreci İçin Paydaş Toplantıları Başladı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2018 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Priene Antik Kenti'nin kalıcı listeye alınması amacıyla paydaş bilgilendirme ve arama toplantıları başladı.

Toplantıda kimler konuştu

Söke Belediyesi'ndeki toplantıda konuşan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Priene'nin yalnızca Söke ve Aydın için değil, tüm insanlık için ortak kültürel miras olduğunu belirtti.

Arıkan, "Binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlerin izlerini taşıyan bu kadim kent, bugün bizlere hem tarihsel sorumluluk hem de geleceğe bırakılacak eşsiz değer olarak seslenmektedir." dedi. Priene'nin 12 İyon kentinden biri, Büyük İskender'in ayak izlerinin bulunduğu ve düşünür Bias'ın yaşadığı bir kent olduğunu hatırlatan Arıkan, kentin UNESCO kalıcı miras listesine alınması için bakanlık ve belediye işbirliğiyle önemli adımların atıldığını anlattı.

Uzmanlar süreci anlattı

Priene Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Ali Altın, kentin tarihçesi ve kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Priene Alan Başkanı Mimar Mine Aşçı ise UNESCO süreciyle ilgili gelinen noktayı aktardı. Aşçı, alan sınırlarının belirlenmesi, alan başkanlığının oluşturulması ve danışma kurullarının atanması gibi aşamaların tamamlandığını bildirdi.

Aşçı, "Kalıcı listeye girdikten sonra en az 10 yıllık eylem planı hazırlanması gerekiyor. Bu planlarda tarihi alanın yanı sıra çevresindeki bölgelerin de bütüncül stratejiyle ele alınması, mali kaynakların belirlenmesi, uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi ve yerel halkın farkındalığının artırılması önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

UNESCO kriterleri ve bölgesel katkılar

Aşçı, Türkiye'de 22 mirasın kalıcı, 79 mirasın ise geçici listede yer aldığını anımsatarak, Priene'nin mimari yapısı, Helenistik dönem izleri, ünlü düşünür Bias ile mimar Pytheos'un eserleriyle UNESCO kriterlerini karşıladığını dile getirdi.

Kalıcı listeye girmenin bölgeye sağlayacağı katkılara da değinen Aşçı, "Alan bilimsel olarak korunacak, uluslararası tanıtımı artacak. Ziyaretçi sayısının çoğalması bölge ekonomisine katkı sunacak, uluslararası fon ve uzmanlara erişim sağlanacak." dedi.

Toplantılar ve süreç

Üç gün sürecek toplantılar, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla devam edecek.