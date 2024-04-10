Bakanlıklar personel avına çıktı! KPSS'li KPSS'siz 654 personel alımı yapılacak

Bakanlık tarafından personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilan kapsamında 8 kuruma 654 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Bakanlık tarafından personel alım duyurusu iş arayan vatandaşlar için açıklandı. Alım yapılacak yerler arasında,

Milli Eğitim Bakanlığı'na 34 kişi,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 71 kişi,

Dışişleri Bakanlığı'na 35 kişi,

Milli Savunma Bakanlığı'na 82 kişi,

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 10 kişi,

Ticaret Bakanlığı'na 1 kişi,

Orman Genel Müdürlüğüne 3 kişi,

Yükseköğretim Kalite Kurulu'na 24 kişi,

İŞKUR'a 86 kişi,

Vakıflar Genel Müdürlüğü,

Orman Genel Müdürlüğü,

Devlet Su İşleri'ne 47 kişi,

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne 18 kişi,

AFAD'a 39 kişi,

Savunma Sanayii Başkanlığı'na 200 kişi

alınacaktır.

Başvurular bakanlıkların resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olup başvuru tarihleri de aynı şekilde duyurulacaktır. Başvurusu kabul edilen kişilerin mülakat süreci daha sonra başlayacaktır.

Memur Maaşları Ne Kadar?

Memur maaşları çalışılan kuruma ve çalışma pozisyonuna, çalışma yılına göre farklılık göstermektedir. Ocak ayında belli olan enflasyon oranından sonra memur ve emekli maaşına zam yapılmıştı. Yapılan zamların ardından en düşük memur maaşı 34 Bin 215 TL olmuştu. En düşük memur emeklisi maaşı ise 14 bin 739 TL'ye yükseltildi. Yukarıdaki pozisyonlarda çalışma gösteren personellerin maaşı da alım yapılacak pozisyona göre farklılık gösterecektir.

Personel alımı yapacak bakanlığın resmi internet sitesine giriş yaparak siz de hangi bakanlık hangi kadroda alım yapacağına dair detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.