A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

A101 11 Aralık Aktüel Kataloğu Raflarda: Fırsatlar ve Fiyatlar

Türkiye’nin büyük perakende zincirlerinden A101, 11 Aralık Perşembe gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünleriyle tüketicilerin karşısına çıkıyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenlerin merakla beklediği Aldın Aldın kampanyasında bu hafta ev tekstili, zücaciye, seyahat ürünleri ve temizlik gereçleri gibi geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.

Haftanın Öne Çıkan İndirimli Ürünleri

Stoklarla sınırlı olan ve piyasa fiyatlarının altında etiketlenen haftanın yıldız ürünleri şöyle:

English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 349 TL

Pazar Arabası: 399 TL

Orta Boy PP Valiz: 755 TL

Promer Lux Ütü Masası: 1.099 TL

Paşabahçe Scala 6'lı Su Bardağı: 149 TL

4+1 Galvaniz Merdiven: 799 TL

Mutfakta Büyük İndirimler

Mutfak gereçleri bölümünde de dikkat çekici fırsatlar bulunuyor. Kahve ve sunum tutkunlarına yönelik seçimler ile saklama çözümleri ekonomik fiyatlarla satışa sunuluyor.

2'li Kahve Fincan Takımı: 349 TL

Tepsili Cappuccino Fincan Seti: 139 TL

No-Frost Saklama Kapları: 17,50 TL'den başlayan fiyatlarla

3'lü Yuvarlak Saklama Kabı: 69,50 TL

Porselen Güveç Seti (6'lı): 189,50 TL

LAV Kase Çeşitleri: 24,50 TL

Pipetli Çelik Termos: 529 TL

Hareketli Süzgeç: 59,50 TL

Ev Tekstili ve Giyimde English Home Ayrıcalığı

Aktüel kataloğun en çok ilgi çeken reyonu tekstil oldu. Kaliteli English Home ürünleri ile yatak odalarını yenilemek isteyenler için cazip seçenekler dikkat çekiyor.

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf (160x200 cm): 349 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 259 TL

Kış dönemi ihtiyaçlarına yönelik giyim ürünlerinde de rekabetçi fiyatlar mevcut. A101 bu kapsamda ev ve spor giyimine yönelik seçenekleri raflara taşıyor.

Kadın Tam Fermuarlı Polar: 299 TL

Kadın Ekose Pijama Takımları: 399 TL

Termal Sporcu Tayt: 139 TL

11 Aralık aktüel kataloğundaki fırsatlar sınırlı stoklarla sunuluyor. Erken saatlerde market kapılarında oluşabilecek yoğunluklara karşı dikkatli olmakta fayda var.