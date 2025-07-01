Baksı Müzesi'nde Yeni Sergiler: 'Ütopya Atölyeleri' ve 'Sessiz Hayaller Büyük Hikayeler'

Baksı Müzesi'nde Yeni Sergiler Açıldı

Baksı Müzesi, "Ütopya Atölyeleri" ve "Sessiz Hayaller Büyük Hikayeler" isimli iki önemli sergiye ev sahipliği yapıyor. Açılış töreninde sanatseverlerle buluşan sergiler, hem özgün eserleri hem de derin anlamları ile dikkat çekiyor.

Sessiz Hayaller Büyük Hikayeler

Bu sergide, geçtiğimiz iki yıl önce hayatını kaybeden Erzurumlu sanatçı Sabahattin Tölük'ün eşi Helga Franke'nin zarif dantelleri ve el işlemeleri ziyaretçilere sunulmakta. Sanatçının yaşamış olduğu duygusal aşk hikayesi, serginin merkezinde yer alıyor.

Ütopya Atölyeleri

Ütopya Atölyeleri ise genç sanatçıların ve ustaların bir araya gelerek doğa ve düşünce ortamında oluşturdukları eserlerle öne çıkıyor. Bu kapsamda deprem bölgesindeki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler ile uluslararası sanatçılar bir araya gelerek önemli projelere imza atmaktadır.

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, sergilerin çok ilginç ve çarpıcı olduğunu belirtti. "Sessiz Hayaller Büyük Hikayeler'in bir aşk hikayesi barındırdığını ve etkili bir sergi olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, genç sanatçılarımızın ustalar ile bir arada yarattığı eserlerin de güçlü mesajlar içerdiğini ifade etti.

Geçmişe Dönüş ve Geleceğe Taşıma Arzusu

Koçan, sergilerle birlikte Ütopya Atölyeleri projesini başlatarak, üniversite öğrencilerine destek olmayı hedeflediklerini vurguladı. Proje, uluslararası sanatçıların atölye yönetimiyle ustalık-çırak ilişkisini yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Sergilerin Eylül sonuna kadar Baksı Müzesi'nde ziyaret edilebileceğini hatırlatan Koçan, günümüz insanı için son derece etkileyici unsurlar barındırdığını belirtti.

Açılış törenine, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül ile Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz ile birçok vatandaş katıldı.

Baksı Müzesi'nde "Ütopya Atölyeleri" ve "Sessiz Hayaller Büyük Hikayeler" isimli sergilerin açılışı gerçekleştirildi. "Ütopya Atölyeleri" ise genç sanatçılarla usta sanatçıların doğa ve düşünce ortamında bir araya gelerek oluşturdukları özgün eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Baksı Müzesi'nde "Ütopya Atölyeleri" ve "Sessiz Hayaller Büyük Hikayeler" isimli sergilerin açılışı gerçekleştirildi. "Ütopya Atölyeleri" ise genç sanatçılarla usta sanatçıların doğa ve düşünce ortamında bir araya gelerek oluşturdukları özgün eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.