Balığın kılçığını boşuna ayıklamışız: Faydasını duyan öyle pişiriyor

Uzman isim açıkladı! Bu balıkların kılçığını temizlemenize gerek yok! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BALIK KILÇIĞI FAYDALARI

Birçok faydası olan balıkların kılçıkları temizlenerek tüketiliyor. Ancak uzmanlar hamsi ve istavritin kılçığının temizlenmeden tüketilebileceğini söylüyor. Konu ile ilgili Uzman Dr. Cengiz Duygulu şu açıklamaları yaptı; 'Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen hastalık kemik kırıklarıyla ortaya çıkıyor. İlerleyen yaşlarda birçok yaşlı yatalak kalabiliyor. Osteoporozdan korunabilmek için protein, kalsiyum, D vitamini açısından zengin beslenme düzeni, düzenli spor yapmak ve düşmelere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Doğru tedavi ve önlem alınarak kırıklar yüzde 70 oranında azaltılabiliyor. Doğu Karadeniz Bölgesi yoğun yağış aldığı için az güneş alabiliyor. Yeterli D vitamini almak gerekiyor ve D vitamini eksikliği kemik erimesine sebep olabiliyor. Aynı zamanda bu iller istavrit ve hamsi açısından da zengin. Bu türlerin içinde olan omega 3 ve kalsiyum kemik sağlığına birçok fayda sağlıyor. Hamsinin kılçığıyla tüketilmesini tavsiye ediyorum. Bu şekilde kalsiyum da alınıyo,r bütün yaşlılarımıza kırık yaşamadan sağlıklı günler yaşamalarını diliyorum.' Konu ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Köse de şu sözleri söyledi; 'Yalnızca yağ asitlerinden zengin değil. İçinde jaletin ve kolajen de var. Kıkırdağı ve kılçığı bile sağlığa fayda sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili kurumlar haftada 4.5-5 gram EPA ve DHA yağ asidi tüketilmesini öneriyor.





Bu yararlı yağların kolay sindirilebilir ve besin değeri yüksek balıklardan alınması mümkün. Bu şekilde yemek yiyip ilacınızı da alıyorsunuz. Bize lazım olan hayvansal gıdalarla benzer şekilde protein değeri, aminoasit değeri ve mineraller var. Balık bu sebeple iyi bir besin. Balık kolajeni tip 1 kolajendir ve insanda en bol olandır. Bu kolajen güzel bir cilt sağlayarak yaşlanmayı geciktiriyor. Güçlü bağ doku ve sağlam kemikler sağlıyor. Aynı zamanda derinin, bağların, eklemlerin, kemiklerin, kasların, tendonların, kan damarlarının, diş etlerinin, gözlerin, tırnakların ve saçların gücünü koruyor. Araştırmalara göre yaşlanmayla savaşıyor, kemikleri iyileştiriyor, yeniliyor ve eklem ağrılarına ve yaralarına iyi geliyor. Balıklar ayıklandıktan sonra kafa, kılçık ve derilerinden balık çorbası için balık suyu oluşturulup gerekiyorsa içine balık ekleyip tüketilmesi sağlığa birçok fayda sağlıyor. Hastalar nasıl kemik iliği çorbası yapıyorsa, balıkların artıklarından balık çorbası tüketmek sağlıklıdır. Küçük balıkların kılçığıyla tüketilmesi de bu maddelerin alınmasını sağlıyor.'