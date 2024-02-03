Balık burcu hangi ayda doğar ve özellikleri nelerdir?

Balık Burcu

Balık burcu, gökyüzünde 12 takımyıldızından biri olan ve su grubunda yer alan bir burçtur. Balık burcu, 20 Şubat ve 20 Mart tarihleri arasında doğan kişilerin burcu olarak kabul edilir. Balık burcu, duygusal, merhametli ve hayalperest bir burç olarak tanınır.

Balık Burcunun Özellikleri

Balık burcu kişileri, sabırlı, eli açık ve duyarlı insanlardır. Dürüst, vicdanlı ve uysal bir yapıya sahiptirler. Hayal güçleri oldukça geniş olan balık burcu kişileri, sanata ve yaratıcılığa çok düşkündür. Sanatçı ruhları sayesinde, hayatın güzelliklerini fark edebilir ve başkalarına ilham verebilirler.

Balık burcu kişileri, aynı zamanda dış etkenlere çok hassas olan ve kolayca etkilenebilen insanlardır. İnsanları dışarıdan gözlemleyerek, onların duygularını anlayabilir ve empati kurabilirler. Ancak, bu durum bazen onları üzebilir veya yorabilir. Balık burcu kişileri, naif ve kırılgan bir yapıya sahiptirler. Huzurlu ve mutlu bir hayat arzularlar. Sevgi dolu ve anlaşılabilir kişilerdir. Ancak, bazen kendilerini çok küçümseyebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirler.

Balık Burcunun Tarihleri ve Günleri

Balık burcu, 20 Şubat ve 20 Mart tarihleri arasında doğan kişilerin burcu olarak kabul edilir. Bu tarihler arasında doğan kişiler, balık burcunun özelliklerini taşır ve balık burcu ile uyumlu olan diğer burçlarla iyi anlaşabilirler.

Yükselen burcu balık olan kişiler ise, 30 yaşından sonra balık burcu etkisine girerler. Bu nedenle, yükselen burcu hesaplaması yaparak, yükseleni balık olan kişilerin de balık burcu özelliklerini gösterebileceklerini bilmeleri gerekir.