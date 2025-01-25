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Balıklıgöl'de Sömestir ve Hafta Sonu Yoğunluğu

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl, sömestir tatili ve hafta sonu yoğunluğuyla dolup taşıyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:16
Balıklıgöl'de Sömestir ve Hafta Sonu Yoğunluğu

Balıklıgöl'de Yoğun Ziyaretçi Akını

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Şanlıurfa’daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, sömestir tatili ve hafta sonu nedeniyle büyük bir yoğunluk yaşıyor.

Tarih ve İnanç Dolu Bir Mekan

Rivayete göre, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak bilinen bu tarihi mekan, yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen misafirler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Türkiye’nin en büyük doğal akvaryumu olarak anılan Balıklıgöl, inanç turizmi açısından da önemli bir konuma sahip.

Hatıralar Biriktiriliyor

Farklı illerden gelen ziyaretçiler, şehrin simgesi olan bu yerleşkedeki dini mekanları ziyaret etmeyi de ihmal etmiyor. Ziyaretçiler, balıklara yem atmanın yanı sıra bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştiriyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde sömestir...

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde sömestir tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde sömestir...

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde sömestir tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

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