Banka memuru alımı başladı! İş Bankası KPSS şartsız yeni personellerini arıyor

İş Bankası 2024 Personel Alımıyla Kariyer Kapılarınızı Aralıyor: Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi Olmak İster Misiniz?

Türkiye İş Bankası, 2024 yılında heyecan verici bir adım atarak yeni yetenekleri bünyesine katmaya hazırlanıyor! Bu büyük fırsatla, banka personeli alımı için aranan nitelikleri ve başvuru sürecini detaylı bir şekilde inceledik. İşte, kurumsal müşteri ilişkileri yöneticisi-uzman yardımcısı pozisyonlarına başvuruda bulunmak için gerekli olan şartlar ve başvuru sürecine dair daha fazla bilgi:

İstanbul'un önde gelen Kurumsal Şubelerinde görev alacak olan Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak çalışacak Uzman Yardımcıları aranıyor. Başvuruda bulunmak için adayların karşılamaları gereken şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, dört yıllık eğitim veren bir üniversitenin ilgili bölümünden en geç 31 Mart 2024 tarihine kadar mezun olma, 4 Şubat 2024 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olma, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en erken 2024 Aralık ayına kadar tecil ettirmiş olma, sağlık durumuyla Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya uygun olma ve affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olma şartları bulunmaktadır.

Bu muazzam fırsatı değerlendirmek isteyen adaylar, başvurularını 4 Şubat 2024 tarihine kadar gerçekleştirebilirler. İş Bankası'nın online platformuna üye olarak, işe alım süreçleri ve detayları hakkında daha fazla bilgi edinebilir, başvurularını kolaylıkla tamamlayabilirler. Unutmayın, bu fırsatla kariyerinizi İş Bankası'nın güçlü ve yenilikçi kadrosunda inşa etmek için adım atabilirsiniz! Geleceğin liderleri arasında yerinizi almak için şimdi harekete geçin.