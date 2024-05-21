Barbunyanın lezzeti bu tarifle ikiye katlanıyor! Bu püf noktayı denemeden geçmeyin

Barbunya yemeğinizin daha lezzetli olmasını istiyorsanız bu püf noktaları mutlaka uygulayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARBUNYA TARİFİ

Eğer evinizde lezzetli bir barbunya yemek istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin! Barbunya yemeğinin içine bir tatlı kaşığı kimyon eklenmesi lezzetini iki katına çıkarıyor. Barbunya yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 2 su bardağı barbunya, 1 tane büyük boy soğan, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tane büyük boy domates, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı şeker, yarım çay bardağı limon suyu, yarım çay bardağı sıcak su, isteğe bağlı taze dereotu ya da maydanoz. İlk olarak barbunyalar temizlenir ve bir gece önceden suda bekletilir.





Barbunyalar süzülür ve bir tencere alınarak üstüne sıcak su eklenir ve yumuşayana kadar haşlanır. Eğer dondurulan barbunya kullanacaksanız paket üstündeki talimatlara göre haşlama yapabilirsiniz. Başka bir tencerede sıvı yağ ısıtılır. İnce doğranan soğanlar eklenir ve soğanlar pembeleşene kadar kavrulur. Sarımsak eklenir ve kısık ateşte sotelenir. Domates salçası da eklenir ve kokusu çıkana kadar karıştırılır. Rendelenen ya da doğranan domates eklenir ve domates suyunu salana kadar kısık ateşte pişirilir. Haşlanan barbunyalar, tuz, şeker, limon suyu ve zeytinyağı eklenerek iyice karıştırılır. Tencere kapağı kapatılır ve barbunya pişene kadar orta ateşte pişirilir. Piştikten sonra isteğinize bağlı dereotu ya da maydanoz eklenerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!