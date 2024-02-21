Başak burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Başak ve Yükselen Başak Burcu Haftalık Yorumu (26 Şubat- 3 Mart 2024)

Duygu Demir: Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, bu hafta sizin için ilişkiler ve ortaklıklar ön planda olacak. Güneş, Merkür ve Satürn, evlilik, ortaklık ve işbirliği alanlarınızda ilerliyor. Bu da bu konularda daha fazla odaklanmanız, iletişim kurmanız ve sorumluluk almanız gerektiğini gösteriyor.

İlişkilerde Denge Arayışı

Güneş, bu alanlarda kendinizi ifade etmenize ve karşınızdakini anlamanıza yardımcı oluyor. Merkür, fikir alışverişi, anlaşma, sözleşme ve işbirliği gibi temaları gündeme getiriyor. Satürn ise, ilişkilerde ve ortaklıklarda kuralları, sınırları ve beklentileri belirlemenizi istiyor. Ancak, Satürn karşıt evinizde olduğu için, bu konularda bazı engeller, gecikmeler ve zorluklar yaşayabilirsiniz. Karşı tarafın sizden beklediği veya istediği bir şey olabilir. Ya da karşı tarafın elinde olan bir durum sizi beklemeye veya ertelemeye zorlayabilir. Bu yüzden, bu hafta ilişkilerde ve ortaklıklarda sonuç almak veya hızlı ilerlemek pek mümkün olmayabilir. Bu durumda, sabırlı ve anlayışlı olmaya çalışın. Eğer ilişkiniz veya ortaklığınız çok sağlam değilse, bu hafta yeni bir adım atmak için uygun bir zaman değil. Ya da ilişkilerdeki sorunları tamamen çözmek için acele etmeyin.

İş ve Sağlıkta Hareketli Günler

Venüs ve Mars, iş ve sağlık alanlarınızda birlikte hareket ediyor. Bu da bu alanlarda daha hızlı, dinamik ve aktif olacağınızı gösteriyor. İş hayatınızda ve günlük rutininizde çok fazla iş, görev, sorumluluk ve koşuşturma olabilir. Beraber çalıştığınız kişilerle uyumlu ve işbirlikçi olmaya çalışın. Sağlığınızla ilgili olarak da bu alan size bir uyarı veriyor. Venüs, işleri kolaylaştırırken, Mars işleri zorlaştırabilir. Bu nedenle, bir operasyon, tedavi, müdahale gibi bir gereklilik varsa, bu hafta gündeminize gelebilir. Özellikle 26 Şubat Pazartesi günü, sağlığınızla veya işinizle ilgili olarak daha fazla harcama yapmanız gerekebilir. Ayrıca, 23 Şubat Cuma günü, sosyal çevrenizle, yakınlarınızla, kardeşlerinizle veya kuzenlerinizle bazı iletişim sorunları veya anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Bu konularda dikkatli ve nazik olun. Kısa mesafeli seyahatler de gündeme gelebilir. Bu hafta, günlük hayatınızda ve sağlığınızda ani değişimler ve plan değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Bu durumlara uyum sağlamakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden, yeni bir şeye başlamak yerine, elinizdeki işleri yürütmeye odaklanın.

Sevgili başaklar, bu hafta ilişkileriniz, ortaklıklarınız ve günlük hayatınızla ilgili konulara odaklanın. Ancak, bazı konularda daha yavaş hareket etmeniz veya beklemeniz gerektiğini unutmayın. İşlerinizi ve sağlığınızı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın.