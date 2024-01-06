Başak burcu aşkta neler bekler? İşte Başak kadını ve erkeğinin yaklaşımı

Başak kadını ve erkeği nasıl aşık olur?

Başak kadını dışarıdan çok göz alıcı veya ışıltılı görünmez, fakat onun fark yaratan yönü akıllı ve yetenekli olmasıdır. Duygusal olarak çok kuvvetli bir yapısı yoktur. Mantıklı ve eleştirel bir tavır sergiler ve kendi alanında uzmanlaşır. Başak, ne Yengeç kadar korumacı ve duyarlı, ne de Terazi kadar havai ve yüzeyseldir.

Başak kadınının ilişki anlayışı

Başak kadını ilişkilerinde açıklık, mükemmellik ve dürüstlük ister. Size güvenebilmek için, farkına varmadan sizi sınayacak ve sorular soracaktır. Başak kadını güvendiği zaman çok cömert ve özverilidir. Hatta ilişkilerinde kendini feda edecek kadar özverili de olabilir.

Başak kadınının aşk tutumu

Başak kadını aşkta daha utangaç ve tedirgin olabilir. Başak kadını her alanda aklına güvenir ama aşk konusunda çok istikrarlı davrandığını söyleyemeyiz. Çünkü aşk akıl ötesi bir duygudur. Başak kadını bu konuda ya utangaç ya da duygularını saklayan bir şekilde davranabilir. Yakın ilişkilerinde çok titiz ve kusursuz olma isteği nedeniyle sorunlar çıkabilir. Elbette bu durum haritasındaki Venüs’ün yerine göre değişir. Venüs’ü Yengeç ya da Akrep burcunda olan Başak kadınları duygusal alanda daha yoğun ve verici olabilirler. Eğer Venüs Aslan ya da Terazi’de ise, daha sosyal ve dışa dönük ve gösterişli, entelektüel anlamda kendini belli eden tipler olabilir. Venüs Güneş’le Başak’taysa, ilişkilerinde mantıklılık, seçicilik, yararlılık ve özveri daha çok ön plana çıkacaktır.

Başak kadınının ideal eşi

Başak kadını ilişkilerinde asla sorumsuz ve hafif biri değildir. İlişkilerine değer verir ve çalışır. Kendini adayacak, sorumluluk alacak birini ister. Hayalindeki mükemmellik ve saflık gerçekte bulması çok zordur.

Başak burcunun karşıtı Balık burcu olduğu için, Başak daha yumuşak, manevi konulara önem veren kişilere doğal olarak yakınlaşacak ve Balık’ın ayrıntılara takılmadan, evrensel bir bakış açısıyla hayata bakmasından öğrenecektir. Eğer Başaklar duygularıyla daha çok bağ kurarlar ve hayatlarında aşırı eleştiriye yer vermezlerse, ilişkilerinde de daha mutlu olabilirler.

Başak erkeği nasıl aşık olur?

Başak erkeği mantıklı, pratik konularda başarılıdır ve hedefli olsa da, mantıklılığını kaybetmeyen bir sakinlik sergiler. Bu erkek genelde daha uyumlu ve ilişkilerinde zeka, espri arayan biridir. Tutkulu aşkların kahramanı değildir ve duygularını çok daha nazik ve zarif bir biçimde dile getirmek için uğraşacaktır. Başak erkeğinden heyecan beklememelisin.

Başak erkeğinin ilişki anlayışı

Başak erkeği sorumluluk sahibi bir eştir ancak çok dikkatli olması ya da sizi eleştirmesi aslında kötü niyetli olduğundan değil, başka türlü davranamadığındandır. Eğer bu erkeğin haritasında Ay ateş elementi burçlardaysa, örneğin Yay ya da Koç’taysa, duygusal olarak daha sıcak ve aktif olabilir.

Başak erkeğinin aşk tutumu

Başak erkeği aşkta acele etmez ve seçici davranır. Bu yüzden evlenmek için geç kalmış bile olabilir. Mükemmeliyetçilik huyu nedeniyle onu anlamak bazen zorlaşabilir. Eğer kafasına bir şey takmışsa, bu aşk hayatını doğrudan etkileyebilir ve huzur bulmakta güçlük çekebilir.

Başak erkeğinin ideal eşi

Başak erkeği çok istekli biri değildir ancak tekrarlanan hataları affetmez. Genelde dakik ve sadıktır ama ondan cömertlik değil, mantıklı bir yaklaşım beklemelisiniz.