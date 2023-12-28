Başak ve Yükselen Başaklar, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor? Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?

AYGÜL AYDIN: 2024 BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇ YORUMLARI

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇ YORUMU 2024

Sevgili Başaklar, sizin için çok kritik bir yıl olacak. Satrün, Balık burcunda bir yıl boyunca tüm gücünü ve görkemini sergileyecek. Balık burcu, sizin zıt burcunuzdur, yani sizinle aynı etkiyi yapar. Bu yıl, çok önemli otorite kişileriyle karşı karşıya kalacağınız, sınır koymak zorunda kalacağınız, kendinizi kanıtlamak zorunda kalacağınız bir dönem olacak. "21 Ocak'ta Plüton, Kova burcuna giriyor" bu, uzun süredir 5. evinizde bulunan bu gezegenin artık 6. evinize geçtiği anlamına geliyor. 6. ev, iş ortamınızı, iş hayatınızı ve günlük rutinlerinizi değiştirmeniz gerektiğini söylüyor. Neptün de Balık burcunda tüm yıl boyunca ilerleyecek, bu da sizin evlilik ve ilişkiler evinize denk geliyor. Ayrıca "18 Eylül saat 05.45'te Balık burcunda 25 derecede Parçalı Ay Tutulması oluyor" bu da, aşk hayatınızda, evlilik hayatınızda, ilişkilerinizde büyük bir dönüşüm yaşayacağınızı gösteriyor.

"Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu Başak burcunun 9. evinde olacak" bu da, hayatınızla ilgili çok önemli bir projenin parçası olacağınızı anlatıyor. Uzun vadeli bir işbirliği söz konusu. Tam zamanında, tam size göre bir iş fırsatı diyebiliriz. "26 Mayıs'ta Jüpiter, İkizler burcuna giriyor" Bu da sizin kariyer evinizde gerçekleşiyor. Bir projeye katılarak, yaz aylarında da kariyerinizle ilgili önemli bir hamle yapma, kariyerinizde bir gelişme yaşama şansınız var. Satrün Balık burcunda 7. evinizde önümüzdeki iki yıl boyunca hareket edecek ama bu yıl için baktığımızda, yaz aylarında hayatınızda bazı hayal kırıklıkları yaşayabileceğinizi söyleyebiliriz. Yaz aylarında karşılaşacağınız kişiler, yaz aşkları, ikili ilişkiler, alacağınız kararlar.. Mümkün olduğunca daha gerçekçi adımlar atmaya çalışmalısınız.

"2024 Güneş ve Ay Tutulmaları Koç-Terazi aksında gerçekleşecek" bu da, ekonomik anlamda sizi çok önemli noktalara taşıyacağını belirtiyor. Parasal gelirlerinizin artacağı bir zaman. Tabii bu artışla birlikte kayıplarınız da olabilir, özellikle finansal kayıplara karşı dikkatli olun. 18 Eylül'de evlilik ve ilişkiler evinizde bir Ay Tutulması olacak. İşlevsiz ilişkileri bu tarihe kadar sürdürmemenizde yarar var. Ortaklıklarda da 18 Eylül'den sonra gerçekleri daha net görebilirsiniz. 25 Mart'ta bir Ay Tutulması olacak ve bu sizin para evinizde olacak. Yapacağınız anlaşmalar size iyi paralar, iyi kazançlar sağlayabilir. 8 Nisan'da yılın en büyük ve en önemli Gökyüzü olayı gerçekleşecek, Koç burcunda bir Güneş Tutulması olacak, bu da sizin 8. evinizde olacak. Anneyle ilgili sorumluluklarınız, sağlıkla ilgili konularınız varsa bunları üstlenmeniz ya da hayatınızdaki önemli bir kadın figürünün sağlık sorunları varsa bunları ele almanız gerekebilir.

Başak Burcu 2024 Yılı Finansal Durumu ve İlişkileri

Başak burcu ve yükselen Başak olanlar, bu yıl para ve finansal konularda önemli adımlar atabilecekleri bir döneme giriyorlar. Bu yıl, radikal ve büyük değişimlere açık olmaları ve yeni projeler ortaya koymaları gerekiyor. Ayrıca, marjinal ve sıra dışı iş fırsatlarına da hazır olmaları gerekiyor. 9. evinizde gerçekleşecek olan Jüpiter ve Uranüs kavuşumu, sizlere beklenmedik ve öngörülemeyen iş imkanları sunabilir. Bu kavuşum, alışılmış düzeninizden çıkmanızı ve kendinize güvenmenizi gerektiriyor. Herkesin sizden beklediği şeyleri değil, sizin kendinizden beklediğiniz şeyleri yapmanız gereken bir sene olabilir. Kredi çekmek, borç almak, yatırım yapmak gibi işler de bu sene çok önemli olacak. Kazançlarınızı arttırmak isterken de hatalı ilişkiler kurmamaya dikkat edin. Dolandırılmamaya, kandırılmamaya dikkat edin. Bu tür konulara açık olduğunuz bir dönemdesiniz. 26 Mayıs ve Temmuz ayına dikkat edin. Sosyal medyayla ilgili bir iş yapıyorsanız, dijital medyada iş yapıyorsanız ya da topluma yönelik işler yapıyorsanız, bu tarz işlerde de yanılgılara, yanlış anlaşılmalara karşı dikkat edin. Bu yıl, iletişiminizde ve paylaşımlarınızda daha dikkatli ve titiz olmanız gerekebilir.

2024 Yılı Başak Burcu İlişkileri

2024 senesi, Başak burcu ve yükselen Başak burcu olanların ilişkilerinde çok disipline edecek. Belki de bir çok Başak burcu evlilik kararı alıp, hızlı adımlarla hızlı evlilik duygusuna ya da nişan, söz noktasına gidebilir. Eğer ticaret ile uğraşıyorsanız, gümrük işleri ile uğraşıyorsanız, bu tarz konularla ilgili iletişim noktalarınız varsa ve buralara yatırım yapacaksanız bu sene dikkatli olun. Özellikle Eylül ayına kadar dikkat edin. Burada yanılgılara belki kısıtlanmalara, engellemelere daha fazla gelen kişiler sizler olabilirsiniz.