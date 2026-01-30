Başkan Faruk Özlü, Jülide Sarıeroğlu’nu Düzce’de Ağırladı

DÜZCE (İHA) – Başkan Faruk Özlü, Jülide Sarıeroğlu'nu Ağırladı

Ziyaretin Öne Çıkanları

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, aynı kabinede beraber görev yaptıkları Jülide Sarıeroğlu'nu Düzce'de misafir etti.

Gerçekleşen ziyarette karşılıklı sohbet edilirken, güncel gelişmeler ve çeşitli konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özlü, aynı kabinede birlikte görev yapmaktan onur duyduğunu belirttiği Jülide Sarıeroğlu'nun ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade etti ve nazik ziyareti ile samimi sohbeti için teşekkür etti.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, ÖNCEKİ DÖNEM AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI JÜLİDE SARIEROĞLU’NU AĞIRLADI. GERÇEKLEŞEN ZİYARETTE KARŞILIKLI SOHBET EDİLİRKEN, GÜNCEL GELİŞMELER VE ÇEŞİTLİ KONULAR ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU.