Başkan Faruk Özlü, Jülide Sarıeroğlu’nu Düzce’de Ağırladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, aynı kabinede görev yaptığı Jülide Sarıeroğlu’nu Düzce’de ağırladı; sohbet ve görüş alışverişiyle ziyaret hatıra fotoğrafıyla sonlandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:23
Ziyaretin Öne Çıkanları

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, aynı kabinede beraber görev yaptıkları Jülide Sarıeroğlu'nu Düzce'de misafir etti.

Gerçekleşen ziyarette karşılıklı sohbet edilirken, güncel gelişmeler ve çeşitli konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özlü, aynı kabinede birlikte görev yapmaktan onur duyduğunu belirttiği Jülide Sarıeroğlu'nun ziyaretinden mutluluk duyduğunu ifade etti ve nazik ziyareti ile samimi sohbeti için teşekkür etti.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

