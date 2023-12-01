Başvuru için son şans! Yıldız Teknik Üniversitesi KPSS 55 puanla yüksek maaşlı personel alımını duyurdu

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Sevindirici Haber

Yıldız Teknik Üniversitesi, bünyesine 55 yeni personel alımı yapmak üzere başvuru sürecini tamamlıyor. Şimdi gözler başvuru sonuçları ve Taban KPSS Puanı beklentilerinde. Detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi, çeşitli kadrolarda çalışacak 55 kişiyi bünyesine katmak üzere 4/B personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, Lise mezunu adayların başvurabileceği pozisyonları kapsıyor. Kasım ayında başlayan başvuru süreci, büyük bir ilgi ile takip edildi. Şimdiyse gözler başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve Taban KPSS Puanı'nın ne olacağı konusunda.

Mülakatsız İstihdam: 55 Yeni Personel!

Yıldız Teknik Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4/B sözleşmeli personel alımı yapacak. Değerlendirme, KPSS Puanı sıralamasına göre gerçekleştirilecek ve adaylar arasında herhangi bir sınav yapılmadan sözleşmeli personel alımı tamamlanacak. Toplamda 55 kişilik kadro için alımlar şu pozisyonlarda gerçekleştirilecek:

21 Temizlik Görevlisi,

2 Teknisyen,

6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

5 Büro Personeli,

15 Büro Personeli,

4 Kütüphaneci,

2 Spor Uzmanı.





Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), 55 pozisyonluk sözleşmeli personel alımı için başvuruların son tarihini 29 Kasım 2023 olarak belirledi. Başvuru süreci 15 Kasım 2023'te başladı ve yoğun bir katılım ile karşılandı. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar, başvurularını bu bağlantı üzerinden gerçekleştirebilirler.



Başvuru değerlendirmesi, adayların KPSS puanları esas alınarak yapılacak. Kontenjan ve eğitim seviyesine göre en yüksek puandan başlanarak, düşük puana kadar devam edecek olan değerlendirme ile adaylar belirlenecek.

Başvuru Sonuçları ve Duyuru Tarihi: 20 Aralık 2023

Başvuruları 29 Kasım 2023 tarihine kadar devam eden adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanma tarihini merak ediyor. Başvuru sonuçları, en geç 20 Aralık 2023 tarihine kadar resmi olarak duyurulacak. Sonuçlar ve asıl adaylar ile yedek adaylar listesi [Yıldız Teknik Üniversitesi Resmi Personel Sayfası](https://prs.yildiz.edu.tr/) üzerinden paylaşılacak.

Taban KPSS Puanı: 50, Atama İçin Beklenen En Düşük Puan: 60

YTÜ personel alımında taban KPSS puanı 50 olarak belirlendi. Yerleştirme işlemlerinde ise en düşük 60 puana kadar atama yapılması bekleniyor. Adaylar, başvurularını ve KPSS puanlarını göz önünde bulundurarak atama sonuçlarını beklemektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi, bu alımlarla akademik kadrosunu güçlendirmeyi ve kalitesini artırmayı hedeflemektedir.