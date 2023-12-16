Başvurular bugün başladı: TÜBİTAK sınavsız memur alımı müjdesi verdi

71 kamu personeli alım kriterlerine ilişkin detaylar neler?

TÜBİTAK, bilimsel programlar için 71 kişilik kadroyla uzman yardımcısı ve uzman yardımcısı alımı yapacak. Farklı alanlardaki personel alımlarında deneyimli veya deneyimsiz personel alımı yapılacaktır. Bu kapsamda personel alımı Ankara'daki “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu” tarafından gerçekleştirilecek.













































Adaylık başvurusunda bulunacak adaylarda ne gibi şartlar aranacak?

TÜBİTAK personel alımlarına başvuran adayların genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, Vatandaşlıktan mahrum kalmamaları, Görevlerini yapmalarına engel olacak sağlık sorunlarının bulunmaması, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarından olumlu sonuç alabilmeleri, Sabıka kaydının bulunmaması, Erkek adaylarda askerlik hizmetini tamamlamış olmaları veya "askerlikle ilgisi yoktur" gibi şartlar aranacaktır.

Yabancı dil gereksinimleri: Ayrıca işe alımlarda yabancı dil şartı aranacak ve yabancı dil sınav sonuçlarının İngilizce olması istenecek. Ancak yukarıda belirtilen standartların karşılanması gerekmektedir.

Hem deneyimli hem de deneyimsiz çalışanlar işe alınıyor!

Yukarıdaki tabloda görebileceğiniz gibi, bazı nitelikler deneyim gerektirirken, bazılarında işe alım sadece mesleki eğitim gerektirecektir.

KPSS'ye gerek yok!

TÜBİTAK personel alımında KPSS şartları zorunlu değildir.

Yaş gereksinimleri nelerdir?

TÜBİTAK alımları için yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz gibi birçok işe alımda yaş şartı aranmamaktadır.

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

TÜBİTAK personel kadrosuna ilişkin başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren başlayacak ve en geç 21 Aralık 2023 tarihine kadar yapılabilecek. Öngörülen standartların karşılanması durumunda aday, online başvuru yapacak.

Başvuru tarihi: 12 – 21 Aralık 2023

Başvuru ekranı: https://kariyer.tubitak.gov.tr