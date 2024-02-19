Battaniye 239 TL, nevresim seti 349 TL! BİM çeyiz hazırlayanlara dev indirimle kıyak geçti

BİM 23 Şubat 2024 tarihli Aktüel ürünler kataloğu alışverişlerini uygun fiyatlı gerçekleştirmek isteyenler arasında araştırmaya konu oldu. BİM Zincir Market uygun fiyatlarıyla halkın alışveriş için ilk tercihlerinden bir haline gelirken BİM'in 23 Şubat 2024 tarihli güncel ürün kataloğu halk tarafından övgüyle karşılandı.

BİM aktüel ürün kataloğu araştırması 23 Şubat 2024 tarihinde başlatıldı. BİM market zincirinin çeşitli ürün ve fiyatları araştırılırken bazı detaylar da dikkat çekti. BİM'in 23 Şubat 2024 tarihli aktüel ürün kataloğunda halka açık uygun fiyatlı oyun bilgisayarları gibi çok daha çeşitli ve aynı zamanda uygun fiyatlı ürünlerin olduğu ortaya çıktı. 23 Şubat 2024 tarihli BİM güncel ürün kataloğundaki ürünler ve fiyatları aşağıdaki gibidir;

BİM 23 Şubat 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu























