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Bayburt'ta 'Zamanlı-Zamansız' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Bayburt'taki Baksı Müzesi'nde Seçkin Pirim'in eserlerinin yer aldığı 'Zamanlı-Zamansız' sergisi sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 12:07
Bayburt'ta 'Zamanlı-Zamansız' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Bayburt'taki Baksı Müzesi'nde 'Zamanlı-Zamansız' Sergisi

Bayburt'ta, sanatseverlerin merakla beklediği "Zamanlı-Zamansız" isimli sergi, heykeltıraş Seçkin Pirim'in farklı teknik ve boyutlardaki eserleriyle açıldı. Sergi, İGA İstanbul Havalimanı'nın kültür ve sanat merkezi İGA ART tarafından ana sponsorluğu üstlenildi.

Katmanlı Eserler ve Malzeme Kullanımı

Sergide, pleksi, kağıt, mermer ve alüminyum gibi çeşitli malzemeler kullanılarak oluşturulan katmanlı yüzeylerde, birden bütüne giden hareket anlayışının gösterildiği eserler yer alıyor. Pirim, serginin açılışında, eserlerinin hayatının farklı dönemlerine ait çeşitli materyallerle yapıldığını ifade etti.

Sanatçıdan Açıklamalar

Pirim, geçen yıl Ütopya Atölyeleri projesi ile Baksı Müzesi'ne ilk kez geldiğini ve burada geçirdiği süre boyunca mekanın "zamansız" bir yer olduğunu hissettiğini belirtti. Sanatçı, “Yaptığınız heykelleri hangi zamana, döneme yerleştiriyorsunuz?” sorusuna verdiği yanıt ile, “Evet, bu zamanda yapıyorum ama benim heykellerim zamansız.” diyerek eserlerinin zamansızlığını vurguladı.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın Değerlendirmesi

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, serginin olağanüstü olduğunu belirterek, “Bu müthiş bir sergi olduğunu biliyorduk. Seçkin Pirim, burada doğaya, insan dokusuna ve titreşime göndermeler yapan olağanüstü bir sergi sunuyor.” dedi.

Sergi, kasım ayına kadar gezilebilecek.

Bayburt'ta heykeltıraş Seçkin Pirim'in farklı teknik ve boyutlarda yaptığı eserlerin yer aldığı...

Bayburt'ta heykeltıraş Seçkin Pirim'in farklı teknik ve boyutlarda yaptığı eserlerin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bayburt'ta heykeltıraş Seçkin Pirim'in farklı teknik ve boyutlarda yaptığı eserlerin yer aldığı...

Bayburt'ta heykeltıraş Seçkin Pirim'in farklı teknik ve boyutlarda yaptığı eserlerin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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