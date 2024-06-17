Bayram öncesi derin dondurucu indirimi başladı! CarrefourSA aktüel ürünler kataloğu

Carrefoursa, derin dondurucu tutkunlarını sevindirecek bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında birbirinden kullanışlı üç farklı modelde derin dondurucu, 10 gün süreyle özel fiyatlarla satışa sunulacak.

İndirimdeki ilk model Dijitsu DSD100, 100 litrelik hacmiyle dikkat çekiyor. Hem kompakt yapısıyla hem de geniş iç hacmiyle ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İkinci seçenek olan Altus AL 309 NE ise 3 çekmecesiyle kullanıcılarına düzenli ve pratik depolama imkanı sağlıyor. Fonksiyonel yapısıyla ev kullanımı için ideal bir seçenek olarak değerlendiriliyor.





Üçüncü model ise Simfer Uf 6210 F. Enerji verimliliğiyle öne çıkan bu derin dondurucu, 210 litrelik geniş iç hacmiyle büyük aileler veya yoğun kullanım gereksinimi olanlar için uygun bir tercih olabilir.

Carrefoursa'nın bu özel indirimi 10 gün boyunca geçerli olacak. Derin dondurucu almayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, mağazalara veya online alışveriş platformlarına göz atabilirler.

Derin dondurucu alışverişi yapacaklar için Carrefoursa'nın sunduğu bu fırsat, hem bütçe dostu hem de kaliteli ürünleriyle dikkat çekiyor. Kampanyanın sona ermesine çok az bir süre kaldığı için acele edilmesi öneriliyor.