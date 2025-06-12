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Bayramda Batı Karadeniz'in Tatil Cenneti: Amasra ve Safranbolu

Amasra ve Safranbolu, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu; oteller doldu, tarihi mekanlar ziyaretçi akınına uğradı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 11:20
Bayramda Batı Karadeniz'in Tatil Cenneti: Amasra ve Safranbolu

Bayramda Resmen Turizm Cenneti

Batı Karadeniz'in tatil beldeleri, bu Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer aldı. Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve özgün mutfak kültürü ile ünlü Amasra ve Safranbolu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayarak sezonun en yoğun dönemini geçirdi.

Amasra'nın Eşsiz Güzellikleri

Bakir koyları, temiz kumsalları ve az dalgalı denizi ile dikkat çeken Amasra'da, 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamı doldu. Bayram boyunca tarihi mekanları ile öne çıkan Safranbolu'ya ise yaklaşık 400 bin araç giriş yaptı, bu yoğunluk gün geçtikçe arttı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, “Bu bayram tatilinde ilçemizde ciddi bir yoğunluk yaşandı. Gelenlerin yarıya yakınını Ankaralılar oluşturdu,” diyerek durumu özetledi. Ayrıca, bayramın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günlerinde günübirlik 60 bin turistin ilçeye akın ettiğini belirtti.

Safranbolu'nun Tarihi Dokusu

Karabük’ün Safranbolu ilçesi ise Osmanlı dönemine ait tarihi yapılarla dolup taştı. Ziyaretçiler, eşsiz güzelliğe sahip konaklarda konaklama fırsatı buldu. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, “Bayram süresince tesislerimizde %70-80 doluluk oranına ulaştık,” diyerek bayramın yoğun geçtiğini vurguladı.

Özel Etkinlikler ve Ziyaretçi Akını

Amasra'nın tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Amasra Kalesi ve Tavşan Adası gibi noktalar, misafirleri çekti. Ayrıca, Rusya'nın Soçi kentinden gelen 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer de ilçeye 1060 yolcu getirdi. Bu tür etkinlikler, bayram tatilinde Amasra ve Safranbolu'nun turistik cazibesini artırdı.

Her iki ilçe de doğal ve tarihi güzelliklerle dolup taştı, tatilciler için unutulmaz anılar biriktirildi. Safranbolu'nun yaz sezonu için de umut verici olduğunu söyleyen Urgancıoğlu, “İyi bir sezon bekliyoruz,” dedi. Bayramda her iki ilçe de ziyaretçilerine muhteşem bir deneyim sundu ve tatilcilerin gözdesi olmayı sürdürdü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Kurban...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Kurban...

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

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