DOLAR
38,42 -0,18%
EURO
43,76 0,05%
ALTIN
4.156,3 -0,96%
BITCOIN
3.587.459,22 0,15%

BBDSO'dan 23 Nisan Çocuk Bayramı Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir konser düzenledi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 01:46
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 01:46
BBDSO'dan 23 Nisan Çocuk Bayramı Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Coşkulu 23 Nisan Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir konser düzenledi. Konser, BUÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleşti ve şef Atay Bağcı tarafından yönetildi.

Özel Performanslar ve Çocuk Solistler

Etkinlikte, genç yetenekler olan çocuk solistler Arın Çalgan (piyano), Elif Aybüke Kılıç (viyola), Mira Kanalcı (piyano) ve Meyra Çagraoğlu (keman) sahne aldı. Ayrıca, BUÜ Devlet Konservatuvarı Çocuk Korosu da müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Geniş Repertuvar ve Coşku

Konserde, çocuk şarkılarından oluşan geniş bir repertuvar, sanatseverlerle buluşturularak büyük bir ilgi gördü. Bütün katılımcılar için unutulmaz bir akşam oldu.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle 23...

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi. Gecede, çocuk solistler sahne aldı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle 23...

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi. Gecede, çocuk solistler sahne aldı.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BBDSO'dan 23 Nisan Çocuk Bayramı Konseri
2
Samsun Devlet Opera ve Balesi, Amasya'da 'Doktor Mucize' Operasını Sahneledi
3
Sakarya'da 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Gururla Tamamlandı
4
Yarın BİM’de 5 kilo yoğurt ile süt ürünlerinde büyük indirimler!
5
Kombileri, sobaları söndürün! Doğalgaz devri kapandı: Artık böyle ısınacağız
6
Vision Board (Hayal Panosu) Nedir? Neden önemlidir ? Nasıl Yapılır? Detaylar için yazımızı okuyun
7
Çiçekleri coşturan çiçek kürü! Toprağına bir kez dökünce sürekli çiçek fışkıracak

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı