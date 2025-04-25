BBDSO'dan 23 Nisan Çocuk Bayramı Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Coşkulu 23 Nisan Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir konser düzenledi. Konser, BUÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleşti ve şef Atay Bağcı tarafından yönetildi.

Özel Performanslar ve Çocuk Solistler

Etkinlikte, genç yetenekler olan çocuk solistler Arın Çalgan (piyano), Elif Aybüke Kılıç (viyola), Mira Kanalcı (piyano) ve Meyra Çagraoğlu (keman) sahne aldı. Ayrıca, BUÜ Devlet Konservatuvarı Çocuk Korosu da müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Geniş Repertuvar ve Coşku

Konserde, çocuk şarkılarından oluşan geniş bir repertuvar, sanatseverlerle buluşturularak büyük bir ilgi gördü. Bütün katılımcılar için unutulmaz bir akşam oldu.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi. Gecede, çocuk solistler sahne aldı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi. Gecede, çocuk solistler sahne aldı.