Belediye sigara kullanmayan, en az lise mezunu yeni personellerini arıyor!
Belediyelerden iş ilanı yayınlanmaya devam ederken 7 farklı iş için toplamda 33 sürekli işçi alımı başladı. İş başvurularına dair merak edilenler haberimizde.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan halk ekmek üretim tesislerinde görevlendirilmek üzere yapılacak personel alımında sigara kullanılmaması özellikle belirtildi. 33 daimi işçi 7 farklı kol üzerinden gerçekleşirken kontenjanlar ve şartlar açıklandı.
ALIM YAPILACAK KONTENJANLAR
1 Mekanik Bakım Personeli, 3 Elektrik Bakım Personeli, 1 Kazan ve Mekanik Bakım Personeli, 25 Üretim Personeli, 1 Makine Mühendisi, 1 Elektrik Elektronik Mühendisi ve 1 Gıda Mühendisi
İBB Halk Ekmek Üretim tesisleri üzerinde görevlendirilmek üzere yapılacak personel alımlarında 33 işçi için iş başvuruları başlarken internet üzerinde online olarak işlemlerin yapılacağı duyuruldu.
İBB PERSONEL ALIM ŞARTLARI
Kazan ve Mekanik Bakım Personeli ve Mekanik Bakım Personeli, Teknik Lise ve Mesleki Yeterlilik Belgesinin olması
30 yaşını doldurmamış olmak
Sigara kullanmayan
B sınıfı sürücü belgesi olması
Sökme takma, motor bakım, elektrik ve gaz altı kaynak yapıp, ölçü aletlerini kullanabilen.