Belediye sigara kullanmayan, en az lise mezunu yeni personellerini arıyor!

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan halk ekmek üretim tesislerinde görevlendirilmek üzere yapılacak personel alımında sigara kullanılmaması özellikle belirtildi. 33 daimi işçi 7 farklı kol üzerinden gerçekleşirken kontenjanlar ve şartlar açıklandı.

ALIM YAPILACAK KONTENJANLAR

1 Mekanik Bakım Personeli, 3 Elektrik Bakım Personeli, 1 Kazan ve Mekanik Bakım Personeli, 25 Üretim Personeli, 1 Makine Mühendisi, 1 Elektrik Elektronik Mühendisi ve 1 Gıda Mühendisi

İBB Halk Ekmek Üretim tesisleri üzerinde görevlendirilmek üzere yapılacak personel alımlarında 33 işçi için iş başvuruları başlarken internet üzerinde online olarak işlemlerin yapılacağı duyuruldu.





İBB PERSONEL ALIM ŞARTLARI

Kazan ve Mekanik Bakım Personeli ve Mekanik Bakım Personeli, Teknik Lise ve Mesleki Yeterlilik Belgesinin olması

30 yaşını doldurmamış olmak

Sigara kullanmayan

B sınıfı sürücü belgesi olması

Sökme takma, motor bakım, elektrik ve gaz altı kaynak yapıp, ölçü aletlerini kullanabilen.