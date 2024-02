Müzik zevkini seç, gerçekte nasıl birisin öğren! Şarkıya göre karakter analizi

Hayatımızda ilk duyduğumuz şarkıları, müzikle kurduğumuz ilk bağı hiçbir zaman unutmayacağız. Yıllar geçtikçe müzik zevkimiz gelişip geliştikçe kişiliğimiz de ortaya çıkmaya başlar. Dinlediğimiz şarkılara göre kişiliğimizin geliştiğini ve değiştiğini hep düşündük. Ancak bilimsel çalışmalar bu konuda ne kadar yanıldığımızı bize gösterdi. Asi rock arkadaşları en iyi insanlar oldu.





DİNLEDİĞİN ŞARKILARA GÖRE SEN NASIL BİRİSİN?

Hayatımız boyunca dinlediğimiz şarkılara göre kişiliğimizin daima değişip geliştiğini düşündük. Biz bu fikre tutunup şu anki gibi şarkıları dinlemeye devam ederken konuyla ilgili bir çalışma yapıldı. Yıllar boyunca öğrendiğimiz her şeyin yanlış olduğunu söyleyen bir çalışma ortaya çıktı. İskoçya'daki Heriot-Watt Üniversitesi'nde ders veren Profesör Adrian North, 36.518 kişilik bir grupla deneyler yaptı. Araştırmada bireylere 104 farklı müzik türünden şarkılar dinletildi.

Katılımcılara şarkılar hakkında ne düşündüklerini soran Profesör North, aldığı yanıtlardan yola çıkarak araştırmasına eklemeler yaptı. Müzik zevkimizin kişiliğimiz üzerindeki etkisine değinen Profesör North, şunları söyledi: "İnsanlar genellikle kimliklerini müzik zevklerine göre tanımlarlar. Mesela belli kıyafetler giyerler, belli kafelere giderler ve konuşurken belli türde argo kullanırlar. Değil şaşırtıcı bir şekilde kişilik aynı zamanda müzik tercihleriyle de bağlantılıdır" dedi.

MÜZİK ZEVKİNİZE GÖRE KARAKTER ANALİNİZ

Rap severlerin sisteme başkaldırdığını, daha elit kesimin opera dinlediğini hep savunduk. Profesör North'un yürüttüğü araştırma sonucunda. Kafamızdaki bu kalıplaşmış fikirleri düşündü, müzik zevkimize göre karakter analizimiz şu şekilde doğdu:





-CAZ MÜZİK SEVENLER

Caz müziğini seven insanlar sakin doğalarıyla dikkat çekiyor. Kendine saygısı olan ve yaratıcı insanlar çoğunlukla caz müziğe ilgi duyuyor. Bu kategori aynı zamanda klasik müzik hayranlarını da içerir. Ancak tek fark, klasik müzikseverlerin dışa dönük ve sosyal, cazseverlerin ise utangaç ve içe dönük olarak tanımlanmasıdır. Caz müziğini seven insanlar genellikle fırsatları değerlendirebilen ve çözüm bulmakta sorun yaşamayan insanlar olarak görülüyor. Sessiz bir gecede plakların cızırtı sesine doyamayan cazseverler bu soruna çözüm bulabilirler. Monotonluk onlar için kötü değildir, aksine monoton bir hayatta risklerin olmamasından hoşlanırlar.





-RAP MÜZİK SEVENLER

Rap müziği seven insanları hep asi insanlar olarak tanımladık ve onların sistemden şikayetleri olduğunu düşündük. Aykırı bir zihne sahip olduğu varsayılan rap müzik hayranları için doğru tanım hoştur. Herkes bu insanları tatlı ve sevimli kişiliklerinden dolayı sever ve aynı zamanda sosyaldirler. Başkaları hakkında çekinmeden konuşabilen, risk almayı seven ve her zaman sosyal olmak isteyen insanlar rap müzik dinlemeye daha yatkındır. Rap müzik dinleyen kişiler genellikle iş hayatında başarılı olabilecek kişiler olarak yorumlanır. Liderlik etmekten ziyade destek olmak isteyen rap müzik severler, hayatlarındaki insanlara her zaman destek olacaktır.





-ROCK MÜZİK SEVENLER

Bu da enstrümanların çok kullanıldığı, bazılarımızın gitara, davula ve baş ağrısına dayanamadığı rock müzik. Bağırma problemi olduğunu düşündüğümüz, rock müzik dinleyen kişilerin doğru tanımı kibarlıktır. Rock müziği seven kişilerin çevrelerine karşı hassas ve duyarlı oldukları bilinmektedir. Hatta o kadar hassastırlar ki bazen başkalarına zarar vermemek için kendilerine zarar verirler. Her ne kadar müzik zevkleri sert olsa da rock hayranları yumuşak bir kalbe ve ruha sahiptirler ve sevdikleri insanları korurlar. Eğer hayatınızda rock dinleyicisiyseniz bunu mutlaka denemelisiniz. Belki de onları bu kadar kibar yapan şey dinledikleridir.





-POP MÜZİK SEVENLER

Yıllardır partilerin insanları olarak tanıdığımız pop müzik dinleyicileri için yorumlar çok da uzakta değil. Kaygısız olmayı ve beladan kaçınmayı seven insanlar genellikle pop dinleyicileridir. Arkadaşları onlar için her şeydir ama iyi günlerde onları arasanız iyi olur. Kötü zamanınızda hep yanınızdadırlar ama bu onlar için çok can sıkıcıdır. Eğlenmek için her zaman zamanları vardır. Ve itiraf etmeliyiz ki onlar kadar eğlenen birini bulamazsınız. İş hayatında liderlik arzusunda olan pop müzik dinleyicileri, ön planda olmak isteyen kişiler olarak tanımlanıyor.