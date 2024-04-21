Belediyeye 18-50 yaş arası personeller alınacak! En az ilkokul mezunu olma şartıyla

Belediye bünyesine personel alımı yapılıyor! Başvuru şartları tek tek açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BELEDİYEYE PERSONEL ALIMI

İş arayan adaylar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ederken Burdur Belediyesi güzel haberi verdi. Burdur Belediyesi 5 farklı kadro için yeni personel alımı yapacak. Belediye bünyesine 10 kişi kamyon arkası çöp toplama personeli, 10 kişi inşaat, sıcak asfalt dökümü ve kilit parke döşeme işlerinde çalışacak personel, 25 kişi park ve bahçeler çevre düzeleme ve çapa işlerinde çalışacak personel, 20 kişi garson ve komilik deneyimi olan personel, 2 kişi engelli personel alımı yapılacak.





Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, engelli adayların yüzde 40 engelli raporu, en az ilköğretim mezunu olması, 18 yaşının tamamlanması ve 50 yaşından gün alınmamış olması gerekiyor. Başvurular 18 Nisan ile 22 Nisan tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabilecek.