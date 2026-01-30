BEUN Karadeniz Ereğli ve Bilişim Teknolojileri MYO 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı

BEUN Karadeniz Ereğli MYO ile Bilişim Teknolojileri MYO 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı Kepez Kampüsünde yapıldı.

Katılımcılar

Toplantıya BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Bilişim Teknolojileri MYO Müdürü Doç. Dr. Fatih Erdoğdu, Karadeniz Ereğli MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır, müdür yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Sunumlar ve 2025-2026 Planı

Her iki meslek yüksekokul müdürü, 2024-2025 Akademik Yılı faaliyetlerine ilişkin genel sunumlar gerçekleştirdi. Doç. Dr. Fatih Erdoğdu ve Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır; 2025-2026 Akademik Yılı çalışmalarını, yeni akademik yıl planını, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları bilgisini, fakültede tamamlanan ve devam eden bilimsel ve sosyal projeler ile akademik çalışmaların detaylarını aktardı. Ayrıca, yürürlüğe konması planlanan projeler ve öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve toplumsal etkinlikler hakkında bilgiler verilip, çalışmaların meslek yüksekokullarının gelişimine katkısı vurgulandı. Müdürler sunumlarını, üniversiteye destekleri için Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür ederek tamamladı.

Rektör Yardımcısının Değerlendirmesi

Sunumların ardından konuşan Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, 2024-2025 Akademik Yılına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı ve 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nin üniversite ailesi için hayırlı olmasını diledi. Kutoğlu, meslek yüksekokullarının yalnızca akademik başarıları ile değil; kamu kurumları ve sektörlerle yürüttükleri bilimsel projeler, akademik iş birlikleri ve toplumsal katkı odaklı faaliyetlerle de öne çıktığını belirtti. Meslek yüksekokullarının üniversite içinde hem teorik hem uygulamalı eğitim açısından kritik bir konuma sahip olduğuna dikkat çekti.

Öğrencilerin ÜNİDES kapsamında destek almaya hak kazanan projelerini önemli bir kazanım olarak niteleyen Kutoğlu, yapay zekâ, siber güvenlik, bulut bilişim, mobil yazılım uygulamaları ve oyun geliştirme gibi alanlarda hazırlanan yenilikçi projelerin öğrencilerin vizyon ve yetkinliğini ortaya koyduğunu vurguladı. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin sektörün ve çağın gerektirdiği koşulları dikkate alan, sorun çözme becerisine sahip, mesleki sorumluluğunu bilen, üretken ve girişimci bireyler olarak yetiştirilmesinin üniversitenin temel hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

Kapanış

Toplantı, Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Kutoğlu, ayrıca meslek yüksekokullarının akademik görünürlüğüne katkı sağlayan tüm akademik ve idari personele teşekkürlerini iletti.

