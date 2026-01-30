Melenağzı Limanı'nda İnceleme: Öztürk ve DSİ Yerinde Denetledi

Proje çalışmaları yerinde değerlendirildi

DÜZCE (İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ile birlikte yapımı devam eden Melenağzı Limanı sahasında incelemelerde bulundu.

Ziyarette, liman sahasında yürütülen çalışmalar detaylı şekilde yerinde değerlendirildi ve yetkililerden projenin mevcut durumu ile ilerleme süreci hakkında bilgi alındı.

İncelemeler kapsamında özellikle mahmuz ve mendirek imalatları ele alındı; yetkililer çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Proje çerçevesinde bölgeye değer katması planlanan 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunun hayata geçirilmesi de planlanıyor. Liman ve çevresinde yapılacak düzenlemelerle hem kıyı güvenliğinin artırılması hem de Melenağzı'nın sosyal ve turistik cazibesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, Melenağzı Limanı projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkılar sunacağını vurguladı.

