Melenağzı Limanı'nda İnceleme: Öztürk ve DSİ Yerinde Denetledi

Ercan Öztürk ve DSİ yetkilileri, yapımı süren Melenağzı Limanı'nda mahmuz, mendirek çalışmalarını ve 800 metre yürüyüş yolunu yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 15:37
Melenağzı Limanı'nda İnceleme: Öztürk ve DSİ Yerinde Denetledi

Melenağzı Limanı'nda İnceleme: Öztürk ve DSİ Yerinde Denetledi

Proje çalışmaları yerinde değerlendirildi

DÜZCE (İHA)AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ile birlikte yapımı devam eden Melenağzı Limanı sahasında incelemelerde bulundu.

Ziyarette, liman sahasında yürütülen çalışmalar detaylı şekilde yerinde değerlendirildi ve yetkililerden projenin mevcut durumu ile ilerleme süreci hakkında bilgi alındı.

İncelemeler kapsamında özellikle mahmuz ve mendirek imalatları ele alındı; yetkililer çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Proje çerçevesinde bölgeye değer katması planlanan 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunun hayata geçirilmesi de planlanıyor. Liman ve çevresinde yapılacak düzenlemelerle hem kıyı güvenliğinin artırılması hem de Melenağzı'nın sosyal ve turistik cazibesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, Melenağzı Limanı projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkılar sunacağını vurguladı.

DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK, DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRÜ İBRAHİM YAROĞLU İLE BİRLİKTE YAPIMI DEVAM...

DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK, DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRÜ İBRAHİM YAROĞLU İLE BİRLİKTE YAPIMI DEVAM EDEN MELENAĞZI LİMANI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK, DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRÜ İBRAHİM YAROĞLU İLE BİRLİKTE YAPIMI DEVAM...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Görele'de Muhtarlar ve STK'lar Gasilhane İstiyor
2
Adana'da Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü, Araçlar Mahsur
3
Kıbrıs Gazisi Murat Dereli, Samsun'da Askeri Törenle Uğurlandı
4
Hakkarili Eğitimci Erol Hanlıgil Kilimanjaro Zirvesine Ulaştı
5
Ankara'da Kocatepe Camii Üzerinde Büyüleyici Gökkuşağı
6
Tunca Nehri'nde Taşkın Alarmı: Edirne'de Tarım Arazileri Sular Altında
7
SUBÜ öğrencileri Kırcaali Yaylası'nda 'Yeşil Vatan’a Adım At, Nefes Al' yürüyüşü ve çevre temizliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları