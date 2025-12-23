DOLAR
BEUN Rektörü Özölçer, Karaelmas TÖMER’in Geleneksel Kahvaltısında Uluslararası Öğrencilerle Buluştu

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Karaelmas TÖMER kahvaltısında 2025-2026 öğrencileriyle buluştu; Türkçe eğitiminin kültürel köprü olduğuna vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:57
BEUN Rektörü Özölçer, Karaelmas TÖMER’in Geleneksel Kahvaltısında Uluslararası Öğrencilerle Buluştu

BEUN'de Karaelmas TÖMER'in Geleneksel Kahvaltısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), farklı coğrafyalardan gelen uluslararası öğrencilerle kültürlerarası etkileşimi güçlendirmek amacıyla Karaelmas TÖMER tarafından düzenlenen geleneksel kahvaltı programına ev sahipliği yaptı.

15 Temmuz Şehitler Kampüsü'nde yer alan Cafe Akademi'de gerçekleşen kahvaltıya BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Karaelmas TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Yumurtacı, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Esat Öncül, akademik ve idari personel ile uluslararası öğrenciler katıldı.

2025-2026 Akademik Yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim almaya hak kazanan ve Karaelmas TÖMER'de Türkçe öğrenimlerini sürdüren öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilerle tek tek sohbet ederek görüş ve deneyimlerini dinledi. Öğrencilerin Türkçeyi öğrenerek Türkiye'deki akademik yaşamlarına sağlam bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Özölçer, Türkçe eğitiminin yalnızca dil öğretimiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kültürel bir köprü vazifesi gördüğünü vurguladı.

Rektör Özölçer'in Açıklaması

Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer şöyle konuştu: "Karaelmas TÖMER’de Türkçeyi öğrenerek mezun olan değerli öğrencilerimiz, sadece Türk dilinin zenginliğini değil, aynı zamanda Türk kültürünün değerlerini de öğrenerek birer kültür elçisi olmaktadırlar. Değerli öğrencilerimiz Üniversitemizin güzide birimlerinden Karaelmas TÖMER’de edindiği birikimlerin akademik yolculuklarında kendilerine her daim ışık olacağına yürekten inanıyorum. Türkçe konuşan, düşünen ve hisseden bireyler olarak sadece köklü bir geçmişe sahip Üniversitemizi değil, emeğin ve kültürün zengin yapısını eşsiz doğal güzelliğiyle birleştiren şehrimizi ve ülkemizi de gittikleri her yerde gönül coğrafyasına taşıyacaklardır. Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenmek için uzak diyarlardan gelerek Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizle her zaman gurur duyuyoruz. Ülkemizi ve kültürümüzü kendi ülkelerinde yahut başka ülkelerde en güzel şekilde aktaracaklarını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizin Türkçeyi ve Türk kültürünü layıkıyla öğrenmeleri için üstün gayret gösteren başta Karaelmas TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Yumurtacı hocamız olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli öğrencilerimize ise öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum. BEUN ailesi olarak öğrencilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz."

Program, günün anısına öğrencilerle birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

