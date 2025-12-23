Bursa'da Engelli İstihdamı: Büyükşehir'den Engelsiz Kent Hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelsiz bir kent hedefiyle sürdürdüğü çalışmaları istihdam alanına taşıdı. Hayata geçirilen proje sayesinde özel ihtiyaç sahibi bireyler hem iş hayatına adım atıyor hem de mesleki becerilerini geliştiriyor.

Projenin amacı ve iş birliği

Proje, Bursa İş Ofisi ile Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. Amaç; özel ihtiyaç sahibi bireylerin iş fırsatlarına erişimini artırmak, mesleki gelişimlerini desteklemek ve sürdürülebilir istihdam modelleri oluşturmak olarak açıklandı.

İş Koçluğu Programı ile profesyonel destek

Proje kapsamında yürütülen İş Koçluğu Programı ile iş koçları kapsamlı bir eğitim aldı. Bu eğitim sayesinde koçlar, bireyin işe yerleşmesinden bağımsızlaşmasına kadar sürecin tüm adımlarını profesyonelce yönetebilecek yetkinliğe ulaştı. İş koçları, BURFAŞ tesislerinde staj gören katılımcıları ziyaret ederek birebir görüşmeler yaptı, çalışma süreçleri, ihtiyaçlar ve güçlü yönleri değerlendirildi ve kalıcı istihdama geçiş desteklendi.

Kurumsal destek ve başvuru imkânı

Engelli İstihdam Projesi Engelli İş Koçu Sinem Küçüksarı, projenin ilk kurumsal desteğinin BURFAŞ tarafından sağlandığını ve bu sayede 8 özel ihtiyaç sahibi stajyerin istihdam sürecine dahil edildiğini belirtti. İş Koçu Ersel Topçu ise istihdam süreci hakkında bilgi almak ve başvuru oluşturmak isteyenlerin Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki Bursa İş Ofisi'ni ziyaret edebileceklerini ifade etti.

Stajyerlerin deneyimleri

Merinos Parkı'ndaki BURFAŞ B Kafe'de stajyer barista olarak görev yapan 16 yaşındaki Ümit Hazar, personelle birlikte siparişleri titizlikle hazırlıyor ve müşterilerden takdir topluyor. BUSKİ Sosyal Tesisi BURFAŞ restoranında mutfak görevlisi stajyeri olan 17 yaşındaki Arda Can Yılmazer, günlük yemek menülerinin hazırlanmasında personele yardımcı oluyor; teorik ve pratik bilgi edinerek mutfaktaki engelleri aşıyor. 18 yaşındaki Kamil Sezen ise Kültürpark'taki BURFAŞ B Kafe'de barista olarak çalışıyor ve ustaları aratmayan performans sergiliyor.

Eğitim ve sürdürülebilirlik

Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, haftanın üç günü BURFAŞ tesislerinde staj yaparak kişisel gelişimlerini sürdürüyor. Projenin hedefi, özel bireylerin ekonomik bağımsızlık kazanması ve sosyal hayata üretken şekilde katılmalarının önünü açmak olarak vurgulandı. Stajyerler, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Not: İstihdam başvurusu ve detaylı bilgi için Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki Bursa İş Ofisi'ne başvurulabilir.

