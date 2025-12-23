DOLAR
Kırşehir’de Soğuklara Karşı Kelle Paça Çorbası

Kırşehir'de kışla birlikte vatandaşlar, ısınma ve sağlık için geleneksel kelle paça çorbasına yöneliyor; işletmeciler doğal malzeme ve tarif farklılıklarından söz ediyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:07
Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla Kırşehir’de vatandaşlar, soğuk havalardan korunmak için geleneksel lezzetlere yöneliyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde tüketilen kelle paça çorbası, hem ısınma hem de sağlık açısından tercih ediliyor.

Gelenekten şifaya: Kelle paça tercihi

Kırşehir’de kış günlerinin en çok aranan lezzetlerinden olan kelle paça çorbası, sadece lezzet olarak değil şifa kaynağı ve kültürel miras niteliğiyle de önem taşıyor. Düzenli tükettiğini söyleyenler, kış aylarında hastalıklara karşı daha dirençli hissettiklerini belirtiyor.

Dağıstan Bahadır çorbayı düzenli olarak tükettğini ifade ederek, 'Kış döneminde özellikle kelle paça çorbasını içiyorum. Soğuklardan koruduğuna inanıyorum ve kendimi daha zinde hissediyorum' dedi.

İşletmeciden hazırlık ve tavsiye

İlhan Aydın, kış mevsiminde bu çorbayı özellikle tavsiye ettiğini söyleyerek, 'Kış dönemlerinde kelle paça çorbasını öneriyorum. Sağlık yönünden önemli bir çorba. Hakiki kolajen kullanmıyoruz, herhangi bir karışım söz konusu değil. Kuzu kellesi, ayak ve kuzu kemiği karışımıyla çorbayı hazırlıyorum. Terbiye ve un kullanmıyorum' diye konuştu.

Aydın, çorbanın kış aylarında daha fazla ilgi gördüğünü vurgulayıp, Kırşehir’de 8-10 esnafın bu işi yaptığını ve herkesin kendi tarifini uyguladığını söyledi. 'Ben nasıl yiyorsam, müşterim de aynı şekilde yiyor. Paça çorbası içelim, sağlıklı kalalım' ifadelerini kullandı.

Soğuk havaların etkili olduğu günlerde Kırşehir’de kelle paça çorbası hem geleneksel bir lezzet hem de şifa kaynağı olarak sofralardaki yerini koruyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

